La Policía Local frustra el robo de combustible de un camión en Albolote (Granada) cuando el conductor dormía dentro

La Policía Local frustra el robo de combustible de un camión en Albolote por parte de varios individuos que actuaban cuando el conductor dormía dentro. - POLICÍA LOCAL DE ALBOLOTE

ALBOLOTE (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Albolote (Granada) ha conseguido frustrar el robo de combustible de un camión tras sorprender in fraganti a varios individuos cuando estos ya habían comenzado la extracción mientras el conductor del vehículo de transporte pernoctaba en su interior.

Así lo ha informado el cuerpo municipal de seguridad que señala que la actuación tuvo lugar días atrás, de madrugada, cuando una patrulla en labores de seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia sorprendió a estas personas.

Según el relato de la Policía Local, los agentes pillaron a varios individuos mientras sustraían gasoil de un camión estacionado en un área de servicio, y gracias su rápida actuación consiguieron frustrar el robo cuando ya habían sustraído aproximadamente 400 litros de combustible.

Desde el cuerpo municipal señalan que el conductor, que se encontraba pernoctando en el interior del vehículo, no fue consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que fue informado por los propios agentes.

El transportista les manifestó su "impotencia y cansancio ante este tipo de hechos", e incluso lamentó "no poder descansar tranquilo ni siquiera durante sus horas obligatorias de descanso, teniendo además que asumir en numerosas ocasiones las pérdidas económicas derivadas de estos robos".