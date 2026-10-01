La Policía Local de Jaén incorpora tres nuevos agentes y alcanza los casi 170 en plantilla

Toma de posesión de los tres nuevos agentes de la Policía Local de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén incorpora desde este jueves tres nuevos agentes al servicio activo y suma casi 170 en distintas actividades del cuerpo (tanto en primera como en segunda actividad), para el que, en un ciudad como la jiennense, se recomienda una ratio de 200 policías.

El alcalde, Julio Millán, junto al intendente jefe de la Policía Local, Luis Ojeda, y el intendente Gustavo Vega, ha presidido la toma de posesión de estos tres agentes que se suman a los tres que hace unos meses se incorporaron por la opción de movilidad desde otros municipios.

Los tres agentes que han toman posesión de su puesto, una mujer y dos hombres, Nuria, Sergio y Rafael, eran ya agentes en activo pero se incorporan al cuerpo en Jaén tras superar una nueva oposición por el turno libre. Por ello, no es necesario el periodo de preparación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) y ya están en activo.

En breve, pasarán a formación en el Iespa otros 16 nuevos agentes que pasarán al cuerpo de Jaén y que mejorarán la ratio por habitante de un cuerpo cuyo trabajo se ha apoyado en estos mandatos con material, equipos, vehículos nuevos, según ha informado el Ayuntamiento.

Millán les ha dado la bienvenida a ellos y ha tenido también unas palabras para los familiares que los acompañan en este acto. Ha valorado su inmediata incorporación al servicio de la ciudad, cuya imagen representan. Además, les ha recordado que el equipo de compañeros y compañeras y de mandos de la Jefatura de Jaén les va a ser de gran ayuda en esta etapa por su profesionalidad y calidad humana.

Los agentes se unen a un cuerpo que solo el pasado año registró más de 13.200 actos de vigilancia y gestión, entre ellos eventos de gran nivel como ferias y pruebas deportivas como la San Antón, "un reto organizativo y logístico con la seguridad como primer elemento que tener en cuenta".

Por último, el alcalde ha señalado que los incrementos de plantilla de la Policía Local se han gestado siempre en su etapa como alcalde, y, además, se ha procedido a mejorar aspectos como la renovación de su parque móvil, la mejora de sus condiciones y formación y prácticas como las de tiro.