La Policía Local de Jaén se suma a una nueva campaña sobre uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

Archivo - Un control de la Polícia Local de Jaén en una campaña de control del cinturón de seguridad. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén se suma a una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI).

Se desarrolla desde este lunes hasta el 15 de marzo y se inscribe en la relevancia que supone el uso del equipamiento de seguridad para evitar las lesiones más graves en un siniestro de tráfico, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante estos días, los agentes reforzarán las labores de inspección del uso de los cinturones de seguridad, tanto por parte de los conductores como de los ocupantes, independientemente de que viajen en el asiento delantero o en los asientos traseros. Asimismo, se pondrá especial atención al uso correcto de los sistemas de retención infantil para los menores que deban utilizarlo.

Según datos de la DGT, los sistemas de retención homologados, como el cinturón de seguridad y SRI, son los más sencillos, rentables y eficaces en todo tipo de vías y trayectos. Y, aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas.

Precisamente, el objetivo que se pretende con esta campaña es que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores, los utilicen con independencia de la carretera por la que viajen.

La concejala de Policía Local, María del Carmen Angulo, ha agradecido la labor realizada por la Policía Local que, en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, "contribuye, a través de estas labores de vigilancia y control, a garantizar la seguridad de la ciudadanía".

El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a usar debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se refiere a los cinturones de seguridad, no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados.

Los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deben utilizar sistemas de retención infantil. Cuando ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de airbag frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido desactivado.

La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave o muy grave.