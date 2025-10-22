La Policía Nacional aprecia un "descenso significativo de la delincuencia" durante la Feria de San Lucas, en Jaén

Un agente durante el espectáculo de drones que cerró la Feria de San Lucas. - CNP

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha apreciado un "descenso significativo de la delincuencia" durante la Feria de San Lucas, de Jaén, celebrada la pasada semana y que sido "una de las más multitudinarias de los últimos años".

Pese a esa mayor afluencia, los hechos más relevantes "fueron los propios de un acontecimiento de estas características, reseñando sobre todo, los hurtos al descuido". Además, "resulta reveladora la incidencia casi residual de infracciones en la feria del mediodía", según ha informado este miércoles el CNP.

Al hilo, ha afirmado que el trabajo de prevención en medios de comunicación y plataformas digitales, con consejos prácticos para evitar ser víctima de un delito en este tipo de eventos, o con cartelería repartida por distintos lugares del recinto ferial, donde se aconsejaba un control de las pertenencias, "haya podido redundar en el descenso de las denuncias registradas en Comisaría".

Igualmente, ha valorado el "complejo despliegue de medios humanos y materiales" dispuesto por la Comisaría Provincial con el objetivo de garantizar que los jiennenses y visitantes disfrutaran con seguridad de los festejos.

Se reforzó con la actividad del Grupo Operativo de Respuesta y de la Unidad de Prevención y Reacción de Almería y Granada, así como de las Brigadas de Policía Judicial e Información, además de la Unidad Adscrita, que dispusieron de vehículos especializados para grandes concentraciones de personas.

También se contó con el servicio de medios aéreos, compuesto por drones, que controlaron el correcto desarrollo de la festividad desde el cielo. Precisamente en este ámbito, los agentes procedieron a la detección, neutralización e intervención de un dron que el pasado domingo sobrevolaba "sin las comunicaciones preceptivas" el recinto ferial donde se iba a desarrollar el espectáculo aéreo de drones que cerró las fiestas.

"Si accidental o malintencionadamente un dron ajeno hubiera entrado en la zona de coordinación del enjambre de drones, hubiera afectado a la sincronización y correcta ejecución del sistema, creando un grave riesgo para la seguridad ciudadana", ha explicado la Policía Nacional, desde la que se ha indicado que vulneraba la restricción aérea publicada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por este evento.

Por ello, se informó al piloto de que "sería propuesto para sanción" ante este organismo y la Subdelegación del Gobierno en Jaén; sanción que, en caso de considerarse como una falta grave, podría oscilar entre 45.000euro y 90.000 euros.

En todo caso, al margen de hechos puntuales, desde el CNP se ha hecho hincapié en el desarrollo de una Feria de San Lucas sin incidencias destacables, con "éxito en términos de seguridad". Para ello, ha sido "clave" también la "estrecha colaboración" con la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y demás instituciones implicadas en la organización.