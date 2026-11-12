La Policía Nacional desaloja una parroquia de Córdoba por la presencia de una mochila sospechosa en su interior

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desalojado este jueves por la tarde la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, en Córdoba capital, tras recibir una llamada que alertaba de la presencia de una mochila sospechosa en el interior del templo.

Según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press, el aviso se recibió en torno a las 18,30 horas, cuando una persona alertó de que había observado una mochila que le resultaba sospechosa.

Tras recibir la llamada, efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron al desalojo del templo y al acordonamiento del perímetro de seguridad. Asimismo, agentes del equipo técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) accedieron al interior de la parroquia para inspeccionar la mochila, una actuación que continúa en estos momentos.