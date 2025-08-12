La Policía Nacional detiene en Córdoba un joven por golpear a hombre que le recriminó que dañara un cajero

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un joven como presunto autor de un delito de lesiones en el marco de una investigación iniciada a raíz de una agresión ocurrida a mediados del pasado mes de junio en la barriada de Valdeolleros, cuando el detenido golpeó a un hombre que le recriminó que estuviera causando daños en un cajero automático.

En concreto y según ha informado la Policía Nacional en una nota, en torno a las 6,00 horas de la madrugada, una pareja que paseaba por la vía pública a la altura de una sucursal bancaria en el citado barriro se percató de que tres jóvenes estaban causando daños materiales a un cajero automático. Ante esta situación, el varón se dirigió verbalmente a uno de ellos recriminándole tal conducta incívica.

Lejos de cesar en su actitud, los individuos reaccionaron de forma violenta, iniciándose una riña entre ambas partes. Durante la misma, uno de los jóvenes propinó un golpe en el rostro de la víctima, que le provocó una fractura de huesos faciales y la necesidad de asistencia médica.

Tras tener conocimiento del incidente, la Policía Nacional inició una investigación para identificar a los agresores. Las pesquisas permitieron reconocer al presunto autor del golpe, que fue detenido el pasado 7 de agosto, si bien los investigadores continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido y localizar a los otros dos implicados en la agresión.

La Policía Nacional ha recordado que la colaboración ciudadana es de gran importancia para prevenir y esclarecer hechos delictivos, y aconseja que, ante cualquier situación sospechosa, se contacte de inmediato con el teléfono 091.