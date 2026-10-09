La Policía Nacional identifica a los autores de las pintadas en la sede del PSOE de Córdoba

Pintadas vandálicas en la sede del PSOE de Córdoba. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, tras la correspondiente investigación policial, han procedido a la identificación de los autores de los daños producidos por pintadas en la sede del PSOE en Córdoba, situada en la Avenida del Aeropuerto. Los hechos ocurrieron en dos días diferentes y en ambos casos durante la madrugada, dificultando así el poder ser vistos.

Según detalla la Policía en una nota, el primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del pasado 13 de septiembre, realizándose pintadas en fachada principal con un 'spray' de color negro. Posteriormente, en la madrugada del 24 de septiembre, una persona diferente realizó varias pintadas en la fachada principal y en los laterales de la sede del partido socialista.

Cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos se inició una investigación, llevándose a cabo diversas gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Una vez los investigadores pudieron determinar la identidad de los presuntos autores de las pintadas, se tramitaron las correspondientes diligencias policiales que dieron como resultado la imputación de los mismos por un delito de daños.

La Policía ha remarcado que este tipo de actos vandálicos "suponen un gran coste para los afectados, requiriendo la colaboración de los servicios de limpieza públicos, con el correspondiente coste asociado".

Además, los autores también podrían ser sancionados de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por el hecho de llevar a cabo un deslucimiento de bienes inmuebles.