La Policía Nacional realiza 23 operaciones en agosto en Granada, Baza y Motril que se saldan con 21 detenciones

Aprehensión de cocaína. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de agosto un total de 23 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 21 personas y la incoación de más de 300 expedientes administrativos sancionadores, así como la aprehensión de más de 350 plantas de marihuana, junto con 3,5 kilos de hachís y más de un kilo de cocaína.

Paralelamente, se han llevado a cabo dos intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que ambas viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

Así, en una nota informativa difundida por el cuerpo, detallan que el control y represión del tráfico de drogas llevado a cabo en la provincia de Granada durante el pasado mes de agosto ha conllevado la realización de 23 operaciones. Han sido de diversa magnitud y se han concretado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o su transporte.

El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 87% de las mismas, habiéndose desarrollado en Motril un 9% de estas y en Baza el 4% restante.

En Granada se ha incautado el 100% de las más de 350 plantas de marihuana localizadas durante el octavo mes del año. Los agentes de policía también han incautado 3,5 kilos de hachís, el 100% del mismo hallado en Granada. También se ha incautado más de un kilo de cocaína, la mayor parte de la misma en Granada y algo más de 100 gramos en Baza.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa más de 300 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 48% de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, acumulando Motril el 52% restante. En conjunto, han sido detenidas 21 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 81% de estas lo fueron en Granada, otro 10% en Motril y el 9% restante en Baza.

El delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes policiales, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía ENDESA han inspeccionado dos viviendas en Granada capital en relación con el 'Plan Norte', resultando que ambas viviendas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta. En base a estas inspecciones han sido identificadas o detenidas seis personas, todas ellas en Granada.