Portavoz de PP-A comparte con Vox que se afee al Gobierno que hable "todo el día de cambio climático" sin hacer "nada"

El portavor del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha indicado este miércoles que coincide con el líder de Vox en Andalucía y nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, en considerar que por parte del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez "no se puede estar todo el día hablando de cambio climático" y, a la vez, "no hacer nada".

Así se ha pronunciado el portavoz 'popular' en una rueda de prensa en el Parlamento, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las críticas que este pasado martes trasladó Manuel Gavira en relación al cambio climático tras la visita que el presidente del Gobierno realizó el pasado lunes a la zona afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 13 personas, y donde coincidió con el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En concreto, Gavira vino a señalar que desde Vox están "hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades". "Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común", remachó.

Al respecto de estas declaraciones, Toni Martín ha subrayado que desde el PP han repetido ya "hasta la saciedad", y lo seguirán haciendo, que el suyo y Vox son "dos partidos distintos, con sensibilidades distintas en muchas cosas", si bien en algunas coinciden y por eso han firmado "un acuerdo de gobierno para dar estabilidad a Andalucía".

"Eso no significa que vayan a oír a todos los portavoces del Gobierno de Andalucía decir exactamente lo mismo", ha apostillado el representante del PP-A antes de señalar que "eso es una obviedad, porque es así en todos los gobiernos de coalición que hay en comunidades autónomas" o en España, ha indicado.

Dicho esto, ha apuntado que de las declaraciones de Gavira se queda y coincide en algo que le parece "muy importante, y es que no se puede estar todo el día hablando de cambio climático y no hacer nada", según ha indicado Toni Martín antes de agregar que, con esas declaraciones, el dirigente de Vox se refería "al Gobierno de España", y en "cómo intenta mantener esa bandera" del cambio climático, sin tener en cuenta que "las banderas se sostienen con financiación".

En esa línea, el portavoz 'popular' ha afeado al Gobierno de España que sus "políticas frente al cambio climático han sido cero en financiación y en medidas".

INCENDIO EN LOS GALLARDOS

Por otro lado, en relación al incendio forestal de Los Gallardos, Toni Martín ha subrayado que ha sido un fuego "terrible, dramático, voraz, que se ha llevado por delante la vida de 13 personas", además de que ha dejado desaparecidos, heridas y muchas "pérdidas medioambientales y materiales en la provincia de Almería".

Además, ha llamado la atención sobre "la sensación de impotencia" que, según ha lamentado, ha dejado un incendio como el referido, que se ha desarrollado con "una virulencia y una fortaleza" muy destacadas, de forma que enfrentarse a incendios así es "una heroicidad para los profesionales, para los técnicos", y también "para los responsables políticos que se ven obligados a hacerlo", ha abundado.

Al hilo, Toni Martín ha defendido que, en Andalucía, "el Gobierno andaluz, los bomberos forestales, todos los servicios de emergencia han estado a la altura, como están demostrando en las grandes tragedias que desgraciadamente" se han vivido en el último año en esta comunidad, como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) o el 'tren de borrascas' del pasado invierno, según ha relatado.

"Han demostrado una altura en su trabajo, una capacidad, una fortaleza, una resolución espectacular", según ha subrayado Toni Martín, que ha querido "poner en valor" esa actuación al igual que, según ha avanzado, hará la semana que viene en el Pleno previsto en el Parlamento, en el que ha confirmado que comparecerá el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a petición propia", para "dar cumplida explicación de todas y cada una de las acciones que él ha coordinado al frente de este dispositivo" contra el incendio de Los Gallardos.