La Posada del Potro de Córdoba acoge desde este sábado y hasta el 4 de julio un nuevo ciclo flamenco de Café Cantante

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, con el cartel del nuevo ciclo de actuaciones flamencas de Café Cantante, que se celebra en la Posada del Potro entre el 6 de junio y el 4 de julio, con entrada libre hasta completar aforo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha preparado un nuevo ciclo de actuaciones flamencas que se celebrará en la Posada del Potro entre este sábado, 6 de junio, y el sábado 4 de julio, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha informado el Consistorio, el programa de 'Café Cantante 2026' reunirá a artistas consagrados y artistas emergentes del panorama flamenco actual en cuatro citas que tendrán lugar los sábados a las 22,00 horas en este emblemático espacio cultural cordobés.

La programación comenzará este sábado con la actuación de María García y continuará el día 13 de junio con Natalia García. El ciclo retomará su actividad el 27 de junio con Carlos Camacho y finalizará el sábado 4 de julio de la mano de Carmen Álvarez.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que "se trata de un ciclo que volverá a tener como protagonistas a las jóvenes promesas del baile flamenco, las cuales tendrán la oportunidad de mostrar su arte en nuestro particular café cantante, que ya es un referente del inicio de la programación cultural de verano".

Las entradas podrán recogerse en la propia Posada del Potro 90 minutos antes del inicio de cada actuación. El acceso es libre hasta completar aforo. Más información en la web: 'centroflamencofosforito.cordoba.es'.