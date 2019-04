Del Pozo coincide con el Papa: "Todo el mundo tiene derecho a encontrar sus seres queridos"

Actualizado 01/04/2019 13:50:55 CET

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado este lunes que "todo el mundo tiene derecho a encontrar a sus seres queridos y a darles digna sepultura", en referencia a una entrevista este domingo de La Sexta al Papa Francisco en la que es preguntado por la oposición de algunos sectores en España a localizar y enterrar las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil.

"Coincido con él al cien por cien", ha afirmado Del Pozo en declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración de la Semana de la ONCE 'Capaz de ser capaces' en Sevilla, al ser preguntada por las palabras del Papa, quien tras remitir al caso de Argentina con 30.000 desaparecidos, aseguró que una "sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos" y que "los muertos son para ser enterrados, para ser individualizados en los cementerios, pero no para ser escondido".

Del Pozo ha considerado que la exhumación de víctimas "no es una cuestión ni de política, ni de derecha, ni de izquierda, ni de un partido ni de otro", sino "una cuestión sencillamente de humanidad", que es un valor humano en el que deben coincidir "todos".

Ha afirmado que "desde ese cariño" en el que su santidad trató el tema es el que está intentando dar desde la consejería, la cual asume las competencias en materia de memoria histórica y democrática, y se ha apoyado en la existencia de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática para demostrar su compromiso en este aspecto.

"Hay una ley que está en vigor y que hay que desarrollar, y los gobiernos, al igual que las personas, tienen que cumplir las normas. Por tanto, nosotros desarrollaremos la ley, aplicaremos la ley siempre desde la concordia y siempre teniendo como premisa que todo el mundo tiene derecho a encontrar a sus seres queridos", ha subrayado, tras resaltar que está "muy feliz" de coincidir con su santidad el Papa en este tema.