PP achaca a la "mala gestión socialista" la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística a toda Granada

GRANADA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha achacado este jueves a la "mala gestión" del alcalde de Granada", Francisco Cuenca (PSOE), la ampliación a todo el término municipal de Granada de la declaración de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a efectos de libertad de horarios comerciales, incidiendo en que si el Ayuntamiento "hubiera hecho los deberes" no existiría "este problema".

Junto a ello, los populares recalcan que hay una sentencia del Tribunal Supremo que avala la actuación del Gobierno andaluz, en tanto se trata de dar cumplimiento a una normativa estatal, y en caso de presentar recurso el "Ayuntamiento de Granada se va a gastar un dinero probablemente perdido", lamentando en este sentido que se "juegue con dinero público por dar un efecto político a este asunto".

En un comunicado, desde el PP inciden en que es una ley estatal la que establece que al menos se declare una ZGAT en aquellos municipios con más de 100.000 habitantes y más de 600.000 pernoctaciones al año y, ante ello, los "ayuntamientos tienen que justificar con datos estadísticos y de fuentes oficiales, además de ser los responsables y competentes en limitar en tiempo y en las zonas donde los comercios de más de 300 metros cuadrados pueden tener dicha libertad horaria durante esos periodos".

"El alcalde socialista Paco Cuenca no lo ha hecho" y "de no declararse la ZGAT a petición del Ayuntamiento, la ley establece que en todo el municipio y todo el año se declare la libertad horaria comercial", recalcan desde el PP. Subrayan en este contexto que la "competencia es del Ayuntamiento, en este caso del alcalde y al no ejercerla la comunidad autónoma se ve obligada a actuar, porque, de no hacerlo, la norma dice que se declararía todo el territorio y durante todo el año como zona de gran afluencia turística. Por eso, la Junta de Andalucía inicia de oficio esta declaración, y el Ayuntamiento tiene 10 días para alegar, siempre con datos estadísticos de fuentes oficiales", agregan.

Desde el PP afirman que "esto no es una lucha entre grandes comercios y pequeños comercios, como nos quieres vender Paco Cuenca" y el sector comercial se está adaptando a los nuevos hábitos del consumo, al comercio online, abierto las 24 horas los 365 días al año". A juicio de esta formación, "lo importante es que se respeten y convivan todos los formatos comerciales y que el empleo que generen sea un empleo digno y que respete los convenios establecidos".