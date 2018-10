El PP acusa al alcalde de Santa Fe (PSOE) de "manipular" los datos financieros del Ayuntamiento de 2012

Actualizado 02/05/2013 20:18:22 CET

GRANADA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Santa Fe (Granada) ha acusado este jueves al alcalde del municipio, el socialista Sergio Bueno, de "maquillar" y "manipular" los datos financieros del Ayuntamiento correspondientes a 2012, ya que el superávit "que ha vendido" es algo que está, según han indicado los 'populares', "muy alejado de la realidad".

El portavoz 'popular' en el Consistorio, Juan Cobo, ha aludido concretamente al informe de la liquidación de cuentas del ejercicio 2012 que firma el interventor municipal santaferino, que indica que en el ejercicio se dejaron de aplicar 1,7 millones de euros pendientes de pago, "lo que elevaría el remanente de tesorería negativo, que según el informe se situó en 600.000 euros, a más de un millón y medio".

"Se trata de una más de las mentiras de dúo Ruina de Santa Fe, al que el informe desacredita absolutamente al advertir que se siguen sin haber contabilizado otros cinco millones y medio de euros gastados en el ayuntamiento, sin presupuesto y sin que haya habido reconocimiento extrajudicial de crédito", ha señalado Cobo, para quien todas esas precisiones "muestran a las claras un ayuntamiento que está lejos de estar saneado económicamente como anunció Bueno".

Para Cobo, las declaraciones del alcalde de Santa Fe en las que afirmaba que habían cerrado el año con superávit desvelan "el descaro y la poca rigurosidad de la nefasta gestión del Dúo Ruina al frente del Consistorio de la localidad ya que a los 600.000 euros de remanente negativo de tesorería hay que añadirle más de un millón y medio de euros de facturas pendientes de pago; es decir, han gastado mucho más de lo presupuestado y de lo ingresado".

El portavoz 'popular' ha citado textualmente el informe del interventor para subrayar que "han quedado obligaciones derivadas de bienes y servicios recibidos por el Ayuntamiento que no se han cargado al presupuesto bien porque carecía de consignación presupuestaria adecuada, y suficiente, bien porque las facturas se recibieron en el Ayuntamiento en el ejercicio de 2013, bien porque o no se ha recibido o porque el equipo de Gobierno no ha llevado a cabo los trámites necesarios".

A juicio del interventor municipal, "el Ayuntamiento debe articular los mecanismos para regularizar esta situación y cargar al presupuesto estas cantidades". Además, el interventor señala que se han realizado contrataciones de personal sin la oportuna consignación presupuestaria, a la vez que también se han llevado a cabo contrataciones sin respetar el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ha indicado Cobo.

Desde ese punto de vista, Cobo ha indicado que toda la actuación política de Bueno y de Aponte durante los últimos meses tiene como objetivo justificar una petición de adelanto electoral. Como ya señaló en su momento el PP, a juicio de esta formación política, el ERE anunciado por el gobierno municipal fue "una maniobra articulada por el Dúo Ruina" para provocar el adelanto electoral y "someter a presión tanto a los trabajadores como a la oposición, pudiendo haber adoptado otras medidas antes de anunciar despidos de los trabajadores municipales".

En opinión del PP, la "nueva vuelta de tuerca" de anunciar un superávit "irreal" tiene como objetivo avalar una gestión eficiente "que no es tal". "Nadie puede creerse que uno anuncie la necesidad de un ERE para 35 trabajadores y al día siguiente anuncie un superávit municipal", ha sentenciado Cobo, que ha pedido al equipo de gobierno santaferino (PSOE-IU)"que sean serios y rigurosos con la gestión municipal y que no jueguen con los trabajadores y ciudadanos".

"Estamos dispuestos a negociar, trabajar y colaborar con el equipo de gobierno para elaborar un presupuesto acorde a las necesidades de Santa Fe ya que por encima de los intereses personales y partidistas están los intereses de todos los santaferinos", ha finalizado Juan Cobo.