PP-A acusa a Susana Díaz de "alimentar" el debate del adelanto electoral "con el calendario judicial en la mano"

Publicado 03/09/2018 14:01:48 CET

Critica que la presidenta y Marín "simulan una ruptura" para que se hable del adelanto electoral "por sus propios intereses"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha acusado este lunes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "alimentar" el debate sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, "en unas ocasiones con el silencio y en otras haciendo declaraciones ambiguas", porque "tiene en una mano el calendario electoral y en la otra el calendario judicial".

En rueda de prensa, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha criticado que "después de unas largas y costosas vacaciones, Susana Díaz vuelve deshojando la margarita de la fecha electoral, igual que se fue, porque le interesa tapar una legislatura en blanco" con un debate "que no interesa a los andaluces y que no aporta nada a Andalucía, solo les interesa a Susana Díaz y a Cs".

Y es que, a su juicio, tanto Susana Díaz como Juan Marín, líder andaluz de Cs, "simulan una ruptura" como si fueran "pimpinela" para que se siga hablando en Andalucía de un posible adelanto electoral porque a ambos "les interesa". A la jefa del Ejecutivo andaluz "le interesa para tapar lo que no ha hecho en esta legislatura" y a Cs, "para tapar su entreguismo absoluto al PSOE-A".

A los socialistas, como ha abundado la dirigente popular, les interesa que se hable de los comicios andaluces porque "así tapan una legislatura que ha sido en blanco para los andaluces porque la mitad ha estado marcada por Susana Díaz intentando llegar a la Secretaría General del PSOE, y la otra mitad para que no se hable del desempleo, del desmantelamiento de la sanidad pública, de la subida de impuestos o de la inmigración".

Además, también ha rechazado Loles López que Susana Díaz diga que si se produce un adelanto sería de carácter técnico: "El adelanto es adelanto, no le ponga un apellido para tapar que ese es el debate que le interesa mantener para que no se hable de los problemas de los andaluces", ha remachado.

"Este debate se puede terminar hoy mismo si Susana Díaz dice la fecha de las elecciones pero eso no le interesa ni a ella ni a Cs", ha proseguido López, que ha criticado el "paripé al estilo Pimpinela" con el que, a su juicio, Susana Díaz y Juan Marín han comenzado el curso político, "escenificando una ruptura que les interesa a ambas partes".

CS "MIRA A OTRO LADO" CON LOS ERE

Y en este debate, la dirigente del PP-A ha advertido de que Susana Díaz "tiene en una mano el calendario electoral y en otra, el calendario judicial", al hilo del juicio del caso ERE, circunstancia en la que ha acusado a Juan Marín de "mirar hacia otro lado".

Tras recordar que el caso ERE es "el mayor escándalo de corrupción de la historia socialista en Andalucía". López ha reprochado al líder andaluz de Cs que "no diga nada e interprete el papel de Pimpinela de que ahora hay una ruptura". Esto, para el PP-A, es "patético" porque, además, Cs pide que se desarrollen una serie de leyes, recogidas en el acuerdo de investidura, "que no ha pedido en toda la legislatura y cuando no hay tiempo para ello".

En cuanto a la negociación de los Presupuestos autonómicos y la disposición del PP-A a entablar conversaciones con el PSOE-A, López ha garantizado que están siempre dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos, si bien en este marco la primera condición de los populares es que se produzca una bajada de impuestos pues los andaluces son "los que más impuestos pagamos porque así lo han decidido Susana Díaz y Cs".