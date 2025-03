El PP advierte de "la doble vara de medir y el falso interés" del PSOE de Jaén por el Conservatorio Superior de Música

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Popular (PP) de Jaén, Lola Martín, ha criticado la "doble vara de medir y el falso interés" del PSOE de Jaén por el Conservatorio Superior de Música. En comisión ha reprendido a los socialistas por "llevar una composición con la misma letra y con la misma música de siempre y traen consigo siempre la canción del confrontar, la canción del confundir y la canción del embarrar".

Así ha resumido en una nota la proposición de ley del PSOE "que no trae nada nuevo, no conlleva propuestas, solo confundir". Y ha utilizado, para criticar su relato, la "sabia hemeroteca" remontándose al año 2014 cuando el Ayuntamiento de Jaén, entonces gobernado por el PP, "vivía un calvario urgiendo al la Junta del PSOE para que delimitara de una vez la parcela del conservatorio". "Urbanismo archivó la propuesta de modificación de suelo a causa de la dejadez de la Junta socialista", ha recordado.

En este sentido, ha criticado al PSOE por "la friolera de casi diez años para sacar el proyecto adelante y la verdad es que no movieron un papel por una simple razón: el Ayuntamiento no era del Partido Socialista". "Y como con todos los grandes proyectos de Jaén, ha tenido que llegar el gobierno de Juanma Moreno, al que no le importa el color político del ayuntamiento para que por fin este proyecto sea una realidad tangible". Martin ha recalcado que el PSOE "jamás lo va a reconocer, porque para ellos la culpa nunca es del PSOE, siempre es del PP".

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que a pesar de la "crispación y nerviosismo que el PSOE quiere crear", la diputada popular ha mandado un mensaje a la comunidad educativa jienense para asegurar que "pueden estar tranquilos porque el nuevo Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, donde se han invertido más de diez millones de euros para su construcción, será una realidad el próximo curso 25- 26 y que tampoco quepa la menor duda de que se va a inaugurar con todo el equipamiento necesario".

"Prueba de ello", ha dicho, "son las continuas reuniones de la Consejería y el continuo contacto con el equipo directivo, con el alumnado con toda la comunidad educativa, con los jefes de departamento, para dotar al centro de ese equipamiento necesario". "Es más, hemos hecho algo insólito y es, cuando aún no han concluido las obras, ya ha habido una primera licitación de instrumentos por más de medio millón de euros y nos consta de que ya se está trabajando en una segunda licitación", ha aspotillado.

En definitiva, ha manifestado Martín el "firme compromiso" del Gobierno de Moreno con el Conservatorio Superior de Música, como "lo fue con el conservatorio Juan de Castro de Andújar, por el que los vecinos tuvieron que luchar más de 25 años para que finalmente el Gobierno andaluz del PP lo hiciese realidad", al igual que el María de Molina de Úbeda o el Ramón de Garay, "que estaba en unas condiciones nefastas". Y por todos estos ejemplos, ha concluido, "no dudamos de que el gobierno andaluz tiene el claro objetivo de que el conservatorio se convierta en un referente tanto educativo como cultural y, sin duda, será un legado significativo para futuras generaciones de músicos y artistas jiennenses".