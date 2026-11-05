El PP advierte de que la situación de la vía en Adamuz (Córdoba) y alertas de Adif son "fruto del desgobierno del PSOE"

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y alcalde de Córdoba, José María Bellido, con representantes del PP. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este jueves de "la gravedad" de las noticias recibidas tras detectar "los expertos que las vías de tren en Adamuz están reproduciendo los mismos problemas que se detectaron justo cuando ocurrió el accidente del día 18 de enero", cuando fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos; a la vez que ha tildado de "gravísimo, que hoy esté diciendo Adif que ve graves problemas en la fiabilidad de la línea de alta velocidad hasta el año 2030, cuando estamos en 2026".

En una atención a los medios de comunicación en la carpa informativa del PP de Córdoba junto a los miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado, Bellido ha subrayado que "noticias como estas no contribuyen en nada, y esto no es casualidad, es el fruto de un desgobierno por parte del PSOE y de Pedro Sánchez, de años donde se ha conocido la corrupción dentro del Ministerio de Fomento y dentro de la propia Adif, con enchufados dentro de esa agencia pública que nada tienen que ver con la gestión ferroviaria", ha avisado.

En este sentido, ha apuntado que "al drama humano, a la doble tragedia humana, primero en Adamuz y ahora en Urda, que es siempre lo primordial y lo más importante, que es recuperar la seguridad y la confianza, que nadie más pierda la vida por que se suba un día a un tren de alta velocidad para ir a trabajar, para ir a ver a la familia o porque quiere ir de turismo", se le añade que "para Córdoba esto es un drama también económico".

Según ha expuesto, "nos estamos jugando el futuro de muchas familias que, a través de la conexión de alta velocidad, es donde obtienen su forma de vivir", citando "el turismo, el sector servicios y sectores profesionales", ha expuesto Bellido, quien ha defendido "recuperar la seguridad y confianza".

DEJAR ATRÁS LOS CUENTOS Y PASAR A LAS CUENTAS

Ante todo ello, el popular ha reclamado dejar atrás "los años de cuentos y relatos" para dar paso a "los años de cuentas", con presupuestos generales del Estado cada ejercicio y una inversión adecuada en el mantenimiento de las infraestructuras.

Así, ha valorado la política basada en "el rigor, la experiencia y la gestión", poniendo como ejemplo los resultados obtenidos en Andalucía y en Córdoba. En este sentido, ha destacado los últimos datos de empleo que sitúan a Córdoba como la provincia española donde más ha descendido el paro en el último registro conocido, con la tasa de desempleo más baja desde 2006.

Bellido ha asegurado que "estos resultados demuestran la importancia de contar con equipos de gobierno centrados en resolver los problemas de los ciudadanos" y ha mantenido que "esa forma de gobernar debe trasladarse también al ámbito nacional".

Entretanto, ha anunciado que se implicará "al máximo" durante la precampaña y la campaña electoral, convencido de que "Córdoba se juega muchísimo" y de "la importancia de recuperar una política centrada en las necesidades de los españoles".