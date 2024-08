PP-A afea al PSOE-A dar una "imagen muy negativa" de Andalucía y no ve en Espadas ni liderazgo ni "gran futuro político"

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha criticado la "imagen muy negativa" de Andalucía que, en su opinión, proyecta la oposición al Gobierno de Juanma Moreno que realiza el PSOE-A, a cuyo líder, Juan Espadas, no augura un "gran futuro político".

Son ideas que el 'número dos' del PP-A ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press en la que también ha sostenido que "Juan Espadas carece de liderazgo porque el PSOE ha perdido toda la identidad en Andalucía".

"La oposición del Partido Socialista es la nada", ha dicho también Antonio Repullo, para quien "no existe absolutamente nada detrás de la labor política que hace en Andalucía el PSOE", algo que "se ve en cuál es la forma de hacer oposición de Juan Espadas", según ha abundado.

Así, el dirigente del PP-A ha señalado que la labor de oposición de Espadas pasa "permanentemente" por "defender cualquier tipo de frase, cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de proyecto que ponga en marcha Pedro Sánchez, vaya bien o mal a Andalucía", y, "si va mal a Andalucía, no tiene ningún problema en salvarle la cara a su presidente".

"DEFENSA A ULTRANZA" DE SÁNCHEZ POR PARTE DE ESPADAS

"Porque su única obsesión es mantenerse en su sillón", de "jefe de la oposición en Andalucía y de portavoz" del PSOE "en el Senado", ha sentenciado Antonio Repullo sobre Juan Espadas, de quien ha añadido que "no tiene otra ambición" que esa, y de ahí su "defensa a ultranza de todo lo que dice Pedro Sánchez".

En esa línea, el secretario general del PP-A ha sostenido que "la oposición que hace el PSOE no representa algo positivo para los andaluces, y hace una cosa que es perversa", que es dar "una mala imagen" de Andalucía.

"Todos los comentarios, todo lo que hace el señor Espadas se vuelca en la crítica permanente a toda la política que hace Juanma Moreno, a todo aquello que hace el Partido Popular", incluso con "amenazas" e "insultos", ha abundado Antonio Repullo, quien al respecto ha lamentado que él mismo y otros "compañeros" del PP se han visto "amenazados con una querella" por parte del PSOE-A "por decir la verdad", que "los condenados" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "seguirán siendo condenados, porque nadie los ha absuelto de ningún delito", ha remarcado.

Antonio Repullo ha insistido en opinar que "con esa política se da una mala imagen" de la comunidad autónoma y "no se da respuesta a aquel sentimiento que puedan tener muchos socialistas en Andalucía".

De igual modo, el representante del PP-A ha sostenido que Juan Espadas, "en vez de utilizar o de rodearse de muchos socialistas de gran valía y de mucha experiencia que había en Andalucía, ha preferido tener una guardia pretoriana que le diga lo bien que lo hace y lo bien que defiende a Pedro Sánchez todos los días", porque, de ese modo, "esa guardia pretoriana también se asegura así mantenerse en el sitio en el que está", según ha apostillado.

Antonio Repullo ha puntualizado que no sabe si Juan Espadas seguirá o no al frente del PSOE-A y repetirá como candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, y ha apostillado que esa es "una cuestión que tendrá que decidir Pedro Sánchez", porque "no lo van a decidir los socialistas andaluces, los militantes" del partido, sino "su gran líder", el que "todo lo decide, que es Pedro Sánchez", según ha vaticinado.

No obstante, el secretario general del PP-A ha dicho estar "convencido" de que, "si le preguntasen a cualquier votante socialista, no mostraría su contento por que Juan Espadas siguiera siendo su candidato", y él no le augura "un gran futuro político" al líder del PSOE-A "si sigue con la manera de hacer oposición que está teniendo en estos últimos años", ha concluido Antonio Repullo.