PP-A afea al PSOE-A su "silencio" ante el "maltrato" del Gobierno de Sánchez a Andalucía con los fondos europeos

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Hacienda del PP-A, Pablo Venzal, ha criticado este martes el "silencio" del PSOE andaluz ante el "maltrato" que, en su opinión, sufre la comunidad autónoma en la gestión de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El PSOE de Juan Espadas dice defender a Andalucía, pero aún no le hemos escuchado alzar la voz porque a esta tierra no haya llegado un solo euro de los Perte, porque no den respuesta a los proyectos propuestos, o que no se permita la reprogramación de estos fondos para iniciativas que realmente resultan urgentes en estos momentos, como las obras para combatir la sequía o para afrontar los sobrecostes derivados de la inflación", ha manifestado Pablo Venzal en un comunicado.

El parlamentario del PP-A se ha pronunciado así después de que la portavoz de Economía del Grupo Socialista, Alicia Murillo, haya criticado este martes en una rueda de prensa la "enorme incapacidad" del Gobierno de Juanma Moreno para ejecutar fondos europeos.

Pablo Venzal ha remarcado que las comunidades autónomas sólo tienen asignado un 25% del total de las transferencias directas del MRR que la Unión Europa destina a España, ya que el grueso está gestionado directamente por el Gobierno central a través de los Perte, y ha defendido que Gobierno andaluz del PP "ha ido cumpliendo escrupulosamente los hitos marcados" por el Ejecutivo socialista.

Así, el representante del PP-A ha detallado que a Andalucía le han correspondido unos 4.000 millones de euros que tienen de plazo para ejecutarse hasta 2026, y ha cifrado en un 81,37% el dinero movilizado entre licitaciones y subvenciones para las anualidades de 2021 y 2022 pese al diseño "poco flexible y lento" que, según ha apostillado, el Gobierno de Sánchez ha dado a este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Lo que no pueden reclamar es que se ejecute en un año lo que se plantea para seis ejercicios", ha señalado el vicesecretario económico del PP andaluz, que ha lamentado que las comunidades autónomas tengan que ir "a ciegas ante la falta de información por parte del Gobierno socialista".

SIN UNA "VERDADERA COGOBERNANZA"

Al respecto, ha aseverado que "las comunidades denuncian la falta de fluidez y de comunicación porque no ha habido una verdadera cogobernanza, salvo con aquellos territorios que a Sánchez le ha interesado por criterios partidistas para mantenerse aferrado al sillón de La Moncloa".

"No sabemos dónde ni cómo se están invirtiendo las transferencias directas asignadas a España, que suponen más de 50.000 millones de euros", ha añadido Venzal, quien ha apostillado que precisamente esa "falta de participación" de las comunidades autónomas en el destino de los fondos ha provocado ya "preocupación en el seno de la UE porque precisamente en el reglamento del MRR está recogida la obligación de contar con las comunidades y los ayuntamientos".

Para Venzal, es "inconcebible" que se acuse al Gobierno andaluz de escasa ejecución de unos fondos "cuando lo que no sabemos realmente es lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez".

Así, el representante del PP-A se ha referido a los doce proyectos estratégicos o Perte puestos en marcha, sobre los que, según ha denunciado, "no solo no nos han dado detalle de los mismos, sino que, además, tampoco ha llegado un solo euro a Andalucía, mientras que sí se ha destinado ya 120 millones a Cataluña y la Comunidad Valenciana a través de un Real Decreto para regular alguno de esos planes", ha advertido.

Pablo Venzal ha criticado que "el PSOE y Sánchez están utilizando esos fondos que deberían ser para cohesionar territorios como elemento discriminatorio", y ha remarcado que, como ha detallado la Consejería de Hacienda "en numerosas ocasiones, pese a las reiteradas solicitudes, no se ha obtenido respuesta a la petición de cogobernanza, o de los proyectos planteados".

Además, ha criticado que, "mientras otros territorios pueden decidir sobre su aplicación, Andalucía no puede siquiera plantear que esos fondos se usen para financiar las infraestructuras hídricas que tanta falta hacen", y ha puesto de relieve que "el PSOE incluso votó en contra de que se destinara parte de esos fondos a obras hidráulicas con las que hacer frente a la grave sequía que padecemos, pero ahora se permiten cuestionar el ritmo de ejecución de los mismos", ha censurado.

Finalmente, Pablo Venzal ha tendido "una vez más la mano" al PSOE andaluz "para que se sume a la defensa de los intereses de Andalucía, y esta comunidad pueda seguir avanzando después de tantos años de resignación y conformismo", ha concluido el vicesecretario del PP-A.