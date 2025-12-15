PP-A afirma que el barómetro del Centra refleja que los andaluces "no quieren retrocesos, sino la estabilidad" de Moreno

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este lunes - PP-A

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado que el barómetro del Centra hecho público este lunes refleja que los andaluces no quieren "retrocesos", sino que siguen apostando por la "estabilidad" que ofrece el Gobierno de Juanma Moreno.

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, se ha pronunciado así tras hacerse público el barómetro del Centra, en el que se recoge que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022.

Para el dirigente del PP-A, los andaluces "lo tienen claro, Andalucía no puede permitirse retrocesos y eligen estabilidad".

Ha defendido que la "vía andaluza" de Juanma Moreno "es futuro", mientras que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, "es pasado, mentira y trapicheos".

Repullo ha indicado que el barómetro del Centra refleja que Juanma Moreno es el "indiscutible favorito" para ser presidente de los andaluces, "con 15 puntos de ventaja" sobre Montero, y que, si mañana se celebrasen elecciones, "los andaluces apostarían por la mayoría de la estabilidad del PP de Andalucía, frente a la parálisis y retroceso que representan las otras opciones".

Ha indicado que para el PP-A, las encuestas "sirven de acicate para seguir trabajando en aquello que preocupa a los andaluces, como la sanidad o la vivienda".

Se ha mostrado seguro de que los andaluces "no quieren confrontación, bloqueo, parálisis y retroceso", y que apuestan por el "modelo de gestión serena, de resultados, y de respeto a las instituciones" del gobierno de Juanma Moreno.