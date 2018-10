El PP afirma que la contratación de obra pública en la Diputación de Córdoba "está en crisis" con el PSOE

Publicado 05/10/2018 19:11:13 CET

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha afirmado este viernes que "la contratación de obra pública en la Diputación está en crisis desde que el PSOE volvió al gobierno provincial" en el presente mandato.

Lorite ha explicado en rueda de prensa que "la licitación de obra pública es generadora de empleo y de riqueza, por la posibilidad de fomentar la contratación de muchos cordobeses", y que "la obra pública, al margen del crecimiento en infraestructuras que se ejecutan y se ponen a disposición de los ciudadanos, deja una importante huella de empleabilidad en la provincia" y, por eso, "es necesario que todas las instituciones públicas estén involucradas".

El portavoz popular ha hecho referencia al balance que Construcor presentó recientemente y que, en su opinión, no es "nada halagüeño para ninguna administración pública", y ha criticado la "dejación de funciones" de la Diputación en esta materia.

Así, atendiendo a la ejecución presupuestaria, según ha señalado Lorite, "no es de recibo que habiendo fondos disponibles para licitar y contratar obra pública, estos no se ejecuten y se dejen en un cajón, mientras las inversiones no llegan, las empresas no son contratadas y el número de paros cordobeses sigue creciendo".

"En la Diputación --ha proseguido-- tenemos un problema generalizado desde que el PSOE volvió al gobierno provincial: todo se retrasa, todo se atasca, no hay gestión, y la peor parada es la contratación de obra pública, que en lugar de ser impulsada está siendo paralizada por PSOE e IU".

Ejemplo de esto, según ha indicado, "es la ultima reformulación de los Planes Provinciales para 2018, que han desaparecido casi por completo, eliminando la posibilidad de muchos ayuntamientos de impulsar obra pública a cargo de estos planes".

En lo que llevamos de año, según ha afirmado Lorite, "solo han salido a licitación tres actuaciones en carreteras de titularidad provincial, a pesar de que tenemos 2.600 kilómetros de carreteras de titularidad de la Diputación", y "en la Plataforma de Contratación de Diputación, a día de hoy, no hay ningún expediente abierto para licitación de obra pública".

A juicio del portavoz popular, "de nada sirve a PSOE e IU que busquen excusas fuera", pues "los magníficos funcionarios de la Diputación que tramitan estos expedientes son los mismos que trabajaban con el anterior gobierno provincial del PP, y entonces se contrataban obras en un tiempo mucho más razonable", de modo que "la inacción es de los responsables políticos, que no han sabido priorizar, que paralizan la Mesa de Contratación y que no gastan el presupuesto que tienen para ello".

En el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2018, según ha recordado Lorite, "se contemplan 23,5 millones de euros, del capitulo 6 de inversiones, para ejecución de obra pública, pero día de hoy solo se han licitado poco más de cuatro millones de euros, lo que supone el 18 por ciento del total presupuestado".

El problema, según ha concluido, "está en la escasa importancia que ha recibido la contratación de obra pública por parte del cogobierno de PSOE e IU", pues, "desde 2015 ya han pasado tres responsables al frente de la contratación de obra pública", siendo evidente que "no existe voluntad política ni responsabilidad para acelerar la licitación y contratación de obra pública, muy al contrario lo único que encontramos es parálisis e inacción por parte del cogobierno provincial".