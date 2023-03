PP-A afirma que el "manual de lo que pasa con el caso Mediador es el mismo que ya escribió el PSOE-A con los ERE"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado este jueves que el "manual de lo que está pasando con el caso 'Mediador' es el mismo que ya escribió el PSOE-A con los ERE".

En rueda de prensa, ha indicado que se trata de un "escándalo lamentable" del que "en Andalucía sabemos mucho de esto porque ya lo hemos vivido", en alusión al caso de los ERE fraudulentos.

"El manual de lo que está pasando es el mismo que escribieron otros socialistas andaluces hace años: Copa de balón, prostíbulo, dinero público que se pierde, el favor al amiguete a cambio de otro favor", ha señalado el dirigente popular, quien ha instado a los diputados socialistas a "mantener la decencia no protegiendo a quienes no la tienen y denunciando a quienes no la tienen".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario ha insistido en la necesidad de que el PSOE andaluz ofrezca explicaciones sobre la posible "participación de diputados andaluces" en este nuevo caso de corrupción que afecta, entre otros, al ya exdiputado nacional canario Juan Bernardo Fuentes.

"La presunción de inocencia es fundamental, en este y en todos los casos, pero por el bien de esas otras personas que sí son honradas y decentes, yo no mantendría ni un minuto más la protección de estos nombres", ha aseverado.

"Una de las cosas que más hiere la igualdad es la prostitución", ha reflexionado Toni Martín, apuntando que también "hiere a la decencia y a la transparencia de la democracia que quienes representan a los ciudadanos sean partícipes de esta lacra de la prostitución".