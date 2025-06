PP-A afirma que Montero ha perdido "legitimidad" para hablar de Andalucía: "Los casos de presunta corrupción la rodean"

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha perdido "toda legitimidad para hablar de Andalucía", a la que "castiga", y mientras "los casos de presunta corrupción la rodean".

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP-A, Beatriz Jurado, ha señalado que la "presunta corrupción cada vez se acerca más" a Montero, ya que "más cargos socialistas" de su entorno "están salpicados por presunta corrupción".

Ha insistido en que Montero "no está legitimada para ser una voz que hable por Andalucía", porque "cada día que pasa vemos una causa nueva, un escándalo nuevo, y queremos que Andalucía se aleje de todo eso".

Según Jurado, Montero, como ministra de Hacienda, "tiene la llave de la caja, la cual debe servir para pagar la financiación que le corresponde a Andalucía y no para pagar presuntas mordidas ni los intereses de los siete votos de La Moncloa".

Jurado ha afirmado, sobre la "corrupción", que "al conjunto de los andaluces y al PP no nos gusta cómo se están manchando una vez más desde el PSOE los intereses de nuestra tierra": "No queremos que esa forma de hacer política, que no contribuye al desarrollo, siga contaminando el futuro de Andalucía".