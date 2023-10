El PP de Andalucía subraya el apoyo "constante" de la Junta al tejido productivo andaluz

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Alejandro Romero, ha puesto en valor este domingo el "apoyo constante" que la Junta viene ofreciendo desde hace cuatro años y medio al tejido productivo andaluz, fundamentalmente a los autónomos y a las pymes, "que son el motor fundamental que sostiene el crecimiento económico de Andalucía".

Romero ha defendido que "si Andalucía es ahora una de las comunidades autónomas preferidas para la inversión extranjera y para el emprendimiento es gracias a la confianza que genera la estabilidad política e institucional que el Gobierno de Juanma Moreno ha logrado en Andalucía". Según ha explicado, el cambio político liderado por el Partido Popular se ha transformado en un cambio de mentalidad de las andaluzas y de los andaluces, que ahora sí confían en el talento y en las potencialidades de su comunidad.

Tal es así, que Andalucía sigue siendo la región "líder" en trabajo autónomo, que ha crecido en más de 3.500 altas en el régimen del RTEA durante el último año, hasta sumar 569.273 trabajadores autónomos actualmente. Asimismo, la inversión extranjera se ha disparado un 87% durante los últimos tres años con proyectos que han superado los 6.700 millones de euros de inversión y que han generado además más de 39.000 empleos en la comunidad.

Romero ha reconocido el "enorme esfuerzo que nuestras pymes y autónomos hacen por mantener vivos sus negocios día a día" y por eso "el Gobierno de Juanma Moreno no es en el apoyo a su actividad con programas de promoción, modernización y digitalización, la cuota cero para nuevas altas y diversos paquetes de ayudas e incentivos tanto para afrontar el encarecimiento de costes, para conciliar o, incluso, ampliar su empresa mediante la contratación de asalariados".

Una de las mayores dificultades con las que el tejido productivo andaluz ha tenido que lidiar desde que estalló la guerra en Ucrania ha sido la subida de los costes de producción, especialmente de la energía.

Por ello, el vicesecretario de Organización del PP de Andalucía ha querido animar a los trabajadores autónomos y a las pymes andaluzas a solicitar las ayudas al sobrecoste energético soportado durante el ejercicio 2022, que la Junta abrió el pasado mes de agosto y cuyo plazo de solicitud ha sido ampliado hasta el próximo 16 de octubre.

Unas ayudas que la Consejería de Empleo ha dotado con 525 millones de euros y de las que los solicitantes podrán beneficiarse con horquillas de entre trescientos y dos millones de euros. Además, Romero ha aclarado que se trata de un procedimiento sencillo, ágil y rápido que se puede hacer en apenas unos minutos a través de la web de la citada consejería. El abono de la ayuda se realizará en un solo pago antes de 31 de diciembre.

"LAS ALIANZAS DE SÁNCHEZ PONEN EN RIESGO EL DESARROLLO DE ANDALUCÍA"

Romero ha insistido en que Andalucía es una comunidad cada vez más atractiva para vivir y trabajar gracias tanto al "esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno por simplificar la burocracia de la administración y bajar los impuestos invirtiendo más recursos que nunca en servicios públicos de calidad" como también al hecho de que "Andalucía es hoy una comunidad que tiene estabilidad política, institucional y social, un elemento fundamental para la actividad económica".

"Podríamos hacer muchísimos más si Andalucía no estuviese sufriendo un sistema de financiación injusto que nos hace perder cada año 1.000 millones de euros, lo que suma 12.000 millones desde 2009". Romero critica que el Ejecutivo socialista no sólo no haya abordado en cinco años el modelo de financiación autonómica, caducado hace más de una década, sino que además "parece dispuesto a utilizarlo como moneda de cambio para la investidura de Sánchez concediendo privilegios a los partidos secesionistas, faltando a la equidad y a la igualdad entre todos los españoles, consagradas en la Constitución".

Por ello, ha lamentado que el PSOE-A, con Espadas al frente, haya preferido optar por obedecer a Sánchez y respaldar sus acuerdos, a pesar de saber que perjudican gravemente los derechos de las andaluzas y de los andaluces.

"Andalucía necesita tener una financiación justa para prestar los servicios públicos de calidad que los ciudadanos demandan", ha afirmado, "y por eso insistimos en que en el Partido Popular vamos a estar muy vigilantes ante las cesiones de Sánchez y utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para impedir que sus acuerdos interesados perjudiquen a Andalucía", ha zanjado.