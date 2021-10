PP-A anima a Vox a apoyar el Presupuesto andaluz 2022 aunque algunos acuerdos con la Junta "no se podrán cumplir"

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha animado este jueves al grupo de Vox a apoyar el proyecto de Presupuestos andaluces de 2022 aunque, según le ha avisado, "algunos de los acuerdos" suscritos entre el Gobierno de la Junta con dicha formación para la aprobación de cuentas anteriores "no se podrán cumplir".

Así se lo ha trasladado públicamente el portavoz parlamentario del PP-A a su homólogo de Vox, Manuel Gavira, en el transcurso de la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra en el Pleno de la Cámara andaluza, y un día después de que el representante de Vox insistiera en exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), el cumplimiento "íntegro" de los puntos de los acuerdos de investidura y presupuestarios suscritos con Vox durante la legislatura para apoyar las cuentas de 2022.

Manuel Gavira llegó a avisar incluso de que, si para el 3 de noviembre, cuando está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de Presupuestos de 2022, alguno de los puntos de dichos acuerdos no se habían cumplido, Vox presentaría una enmienda a la totalidad de las cuentas andaluzas "el 4 de noviembre".

José Antonio Nieto se ha hecho eco este jueves de dicha advertencia y ha respondido al portavoz de Vox animándole a que su grupo mantenga la "lealtad, responsabilidad y compromiso" que, según ha valorado y agradecido, ha mantenido esta formación durante la legislatura, al tiempo que ha reconocido que "hay parte de los compromisos acordados" con la Junta que "todavía no se han podido cumplir".

Es más, el portavoz 'popular' ha avisado a Vox de que "algunos" de esos compromisos "no se podrán cumplir" por diversos factores como porque "no son competencia de la Junta" o porque "no dependen de una decisión" del Gobierno andaluz, algo que, según ha abundado Nieto, en Vox ya sabían, pero aun así "quisieron que se recogieran" esos compromisos en los acuerdos suscritos con la Junta, según ha agregado.

En todo caso, José Antonio Nieto ha aseverado que el "compromiso" del Gobierno de Moreno "con lo que firma, y particularmente con lo que firma con Vox, es cierto y real, y la mayoría de compromisos están cumplidos", y ha aconsejado a Manuel Gavira pensar "en el interés de Vox y sus votantes", en "qué le resultará más fácil de explicar" a dicho partido entre su electorado.

Así, Nieto ha sostenido que los votantes de Vox "no van a entender" que dicho partido no vaya a apoyar los Presupuestos y vaya "a votar con PSOE y Podemos" contra ellos porque "hay algo que todavía no se ha cumplido de los acuerdos anteriores", por lo que ha animado a dicho grupo a seguir "trabajando para sacar adelante los mejores Presupuestos para Andalucía para 2022".

No obstante, el portavoz 'popular' también ha querido dejar claro, en nombre del PP, que "no queremos ser Vox ni defender lo mismo que Vox", un partido con el que "en algunas cosas coincidimos y en otras discrepamos", y "por eso tiene sentido" que las dos formaciones tengan representación parlamentaria y existan, según ha argumentado José Antonio Nieto antes de pedir también a su homólogo en Vox que "no piense que sólo usted tiene principios". "Nosotros también, y los defendemos y creemos en ellos", ha remachado en esa línea.

CRITICA EL "TONO FALTÓN Y MITINERO" DEL PSOE-A

También acerca de la tramitación de las cuentas andaluzas del año que viene, el portavoz del PP-A en el Parlamento ha criticado que el Grupo Socialista haya trasladado al Gobierno de la Junta un documento de propuestas para apoyar las cuentas "con compromiso cero" y sin apenas cifras, según ha censurado antes de manifestar que el PSOE-A debería haber enviado un "documento serio".

Además, José Antonio Nieto ha criticado el "tono faltón y mitinero, de insulto permanente" que, en su opinión, empleó este miércoles la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en su intervención en este debate, donde, según ha continuado, la parlamentaria del PSOE-A "perdió otra nueva oportunidad de defender" que su partido "tiene un nuevo proyecto para Andalucía".

Según ha opinado Nieto, la portavoz socialista debería haber subido a la tribuna del Parlamento para, en primer lugar, "pedir perdón por los casos de corrupción protagonizados por el PSOE en Andalucía", y por "haber quebrado la sanidad andaluza durante años de mal gobierno".

En esa línea, el portavoz 'popular' ha celebrado que en la primera jornada del Debate de estado de la Comunidad, este miércoles, no se habló "de corrupción, de mangazo, de derroche, como pasaba antes" cuando gobernaban los socialistas, según ha advertido, y ha valorado que "aquí la cosas son normales, y la normalidad a Andalucía le sienta muy bien".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

El parlamentario del PP-A ha dicho también que a su grupo le "alegra que se hable mucho, cada día más, de sanidad", por varias razones, como "porque es el pilar fundamental sobre el que se asientan los derechos sociales de los andaluces", así como "porque estaba quebrada" en la anterior etapa del PSOE-A en la Junta, y porque "hay pocos temas sobre los que este Gobierno (de PP y Cs) haya hecho un mayor esfuerzo que en sanidad".

En esa línea, ha reivindicado el "compromiso" del PP-A "con la sociedad andaluza para recuperar una sanidad quebrada", y ha defendido que la financiación destinada para esta materia en los Presupuestos de la Junta de esta legislatura, incluyendo el de 2022 que se presentará la semana que viene, "se ha incrementado en 3.100 millones de euros".

Frente a eso, Nieto ha advertido de que el Presupuesto de 2018, el último del anterior Gobierno del PSOE-A, destinaba a sanidad "un millón de euros menos que el de 2010", y ha sostenido que "por eso la sanidad estaba quebrada, porque le habían quitado dinero".

Con todo, el portavoz del PP ha concedido que "la sanidad tiene que seguir mejorando", y todavía quedan cosas por hacer en esta materia, como "conseguir que la Atención Primaria llegue al 100% de Andalucía y con la máxima calidad", y que la atención sanitaria que se dispensa en esta comunidad "sea un ejemplo en España y Europa".

El parlamentario del PP-A ha destacado también que el presupuesto para educación se redujo en "casi 131 millones de euros" en 2018 respecto a 2010, mientras que con el "Gobierno del cambio" se ha incrementado "en 1.644 millones de euros" durante la legislatura, y la Junta sigue "trabajando para que esté mejor".

Por otro lado, Nieto ha dedicado parte de su intervención a denunciar que el "trato" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido con Andalucía no ha sido "ejemplar", y en ese sentido ha criticado que, del Fondo Covid dotado con 16.000 millones de euros, "a cada andaluz" le correspondió "261 euros de media por habitante", mientras que en otras regiones esa cifra subió a "578 euros" por persona.

También ha señalado que, de 9.000 millones repartidos entre comunidades autónomas para sanidad, a Andalucía le correspondieron "118 euros por habitante", menos de los "191 euros" de la media de España. Al respecto, ha subrayado que, "si nos hubieran tratado como a la media", a la comunidad andaluza le hubieran correspondido "2.880 millones", que serían "681 más" de los recibidos, un montante con el que "el esfuerzo de contratación de sanitarios habría sido mayor del que ha sido" por parte de la Junta, según ha sostenido.

Nieto también ha criticado como "un robo" que Andalucía haya quedado fuera del reparto de fondos de "formación para el empleo joven" acordado por el Ministerio de Trabajo, y también que la andaluza no haya sido una de las comunidades beneficiarias de subvenciones concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).