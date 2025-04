PP-A anuncia comparecencia de Gobierno andaluz sobre el apagón en el próximo Pleno del Parlamento de mayo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz comparecerá en el primer Pleno del Parlamento de mayo, que se desarrollará los días 21 y 22, sobre el asunto del apagón que afectó a la península ibérica, aunque aún hay que determinar el formato.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, después de que PSOE-A y Vox hayan pedido la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre las consecuencias del apagón en Andalucía.

"Obviamente, el Gobierno va a comparecer en el pleno para este asunto, pero ya veremos exactamente en qué figura o de qué manera se hará, vamos a meditarlo", ha señalado Martín, quien ha indicado que aún es "pronto" porque la próxima sesión plenaria se celebrará los días 21 y 22 de mayo.

Martín ha señalado que en España no sólo se ha producido un apagón eléctrico, sino también uno "informativo" y otro de "responsabilidades" por parte del Gobierno central. Ha criticado que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en las dos comparecencias públicas que ha tenido haya venido a decir que "se había ido la luz, que era muy importante que volviera y que no se sabe qué es lo que había pasado".

"Lo verdaderamente es criticable es que quien teóricamente está a los mandos de toda esta situación de emergencia, no tenga nada que decir ni nada de qué informar", según el portavoz del PP-A, quien ha denunciado la estrategia de Sánchez de echar "la culpa" a los demás.

"¿Está el Gobierno de Pedro Sánchez en condiciones de garantizar a los ciudadanos que esta tarde, mañana o pasado mañana, no vamos a volver a tener un apagón masivo?", ha planteado Toni Martín, quien ha señalado que tiene la sensación de que "no", y ha lamentado el "ridículo internacional" que está haciendo España, derivado de que hay un Gobierno central que "no está dirigiendo la gestión de muchísimas cosas, entre ellas del suministro eléctrico".

Ha manifestado que las consecuencias del apagón "han sido gravísimas desde el punto de vista económico", a lo que ha añadido "la ruptura de la tranquilidad, de la seguridad y de la certidumbre vital en el día a día para millones de españoles".

Martín ha criticado que el PSOE-A esté exigiendo "responsabilidad" al Gobierno de Andalucía. "El nivel de vasallaje del PSOE andaluz con Pedro Sánchez no sé si es que les nubla la vista o directamente es que les da igual y lo que hace es venir a criticar por criticar al Gobierno de Andalucía", ha señalado.