PP apela a la unidad de todas las fuerzas política para acabar con el aislamiento ferroviario de la provincia de Jaén

Publicado 01/07/2019 15:29:46 CET

JAÉN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha apelado a la unidad de todas las fuerzas políticas para acabar con el aislamiento ferroviario de la provincia. "Esto es lo que nos demanda la sociedad jiennense, unidad y trabajo conjunto, y solo así lograremos que Jaén deje de estar en el furgón de cola de las comunicaciones", ha señalado en rueda de prensa la diputada nacional del PP de Jaén, María Luisa del Moral.

Del Moral ha indicado que desde hace semanas venía manteniendo contactos con dirigentes del PSOE para establecer una estrategia conjunta de cara a exigir más y mejores líneas ferroviarias para la provincia de Jaén.

Sin embargo, el senador y exalcalde de Jaén, Javier Márquez, ha indicado que "en lugar de unidad por parte del PSOE hemos tenido una propuesta unilateral del actual alcalde de la ciudad", al tiempo que ha insistido en que el Partido Popular solo quiere lo mejor para esta provincia y por eso "si tenemos que manifestarnos lo haremos aunque hay que dejar claro que desde el PP ya llevamos semanas tratando de fijar una acción conjunta con el PSOE y el resto de fuerzas porque solo así lograremos que se nos oiga".

Para ello, el Partido Popular de Jaén llevará a cabo diversas iniciativas "confiando en obtener esa unidad a la que tanto apelamos". Por un lado se elaborará una iniciativa en el Congreso de los Diputados que se transforme en inversiones y mejoras para el ferrocarril en la provincia.

"Queremos la alta velocidad para esta provincia, que sean los técnicos los que decidan cuál es la mejor manera de que llegue pero que llegue ya", ha sentenciado Del Moral.

En esta línea, Márquez ha explicado que "como alcalde de Jaén que he sido me he reunido en varias ocasiones con técnicos de Adif y del Ministerio de Fomento y todos coinciden en lo mismo, en que el grave problema del ferrocarril en la provincia había sido propiciada por una mala decisión de convertir esta estación en destino final y no en estación de paso, de manera que hemos perdido viajeros y rentabilidad".

Por eso, quienes tengan que revertir esa "inadecuada decisión que lo hagan" de forma que se le dé salida al ferrocarril de la provincia. Además esa iniciativa se trasladará como declaración institucional tanto a la Diputación provincial de Jaén como a los 97 ayuntamientos de la provincia de forma que "tengamos la misma hoja de ruta en todas las administraciones".

Asimismo, este próximo jueves 4 de julio se debatirá en el pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para exigir al señor Ábalos que restituya de forma permanente y definitiva el talgo Granada-Madrid con parada en la estación Linares-Baeza.

Se trata de un servicio que en la estación linarense han utilizado más de 1.770 viajeros al mes lo que supondría alrededor de 21.000 pasajeros al año, "cifras que demuestran que este talgo con parada en Linares-Baeza es necesario y rentable", ha explicado la diputada autonómica del PP de Jaén, Ángela Hidalgo.

Para la dirigente popular "aún estamos a tiempo de que se vuelva a poner en circulación ya que este tren no está todavía descatalogado, por lo que es facultativo", ha explicado. Por lo que "bastaría una simple llamada o un tuit del señor Ábalos, tal y como hizo el pasado mes de noviembre, para que este servicio vuelva a funcionar".

Hidalgo ha mostrado su confianza en que la PNL obtenga el respaldo de todos los grupos parlamentarios y este talgo con parada en la provincia de Jaén vuelva a ser una realidad.