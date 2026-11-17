El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes en Sevilla - PP-A

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha restado importancia este martes a las manifestaciones que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía en un mitin el fin de semana, y ha asegurado que es una "amante" de esta comunidad y que se refirió a la "etapa del PSOE-A" en el Gobierno andaluz.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Sevilla el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, sobre las manifestaciones que Díaz Ayuso hizo el domingo en un acto público relativas a "la Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente garrapatera, vivía del dinero de todos" y a que por eso muchos andaluces viven en Madrid.

"Isabel Díaz Ayuso es una amante de Andalucía, viene cada vez que puede, nos tiene un cariño muy especial a todos los andaluces, precisamente por eso, porque muchos andaluces están en Madrid y también porque, cada vez más, muchos madrileños están en Andalucía", ha señalado Antonio Repullo, apuntando que Andalucía y Madrid son comunidades "hermanadas".

Ha añadido que, evidentemente, Díaz Ayuso se refería a la etapa del PSOE-A en la Junta, que "copiado Pedro Sánchez en estos últimos ocho años". Para Repullo, la presidenta madrileña hace "un símil entre lo que era el PSOE en Andalucía con lo que es Pedro Sánchez y el Gobierno a nivel nacional".

"Está claro que Isabel Díaz Ayuso tiene un cariño especial a Andalucía y lo ha demostrado muchísimas veces cuando ha estado aquí", ha insistido el dirigente del PP-A.

"Yo creo que hay poca interpretación más", según ha manifestado Antonio Repullo sobre las palabras del domingo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.