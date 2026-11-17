Archivo - Entrada del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Servicio de Urología de Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, se suman durante este mes de noviembre al movimiento 'Movember', con el que se pretende llamar la atención sobre la salud masculina, en concreto sobre el cáncer de próstata y el cáncer de testículos, así como intentar fomentar la investigación en estas áreas.

Además de colocar diferente cartelería informativa por el centro sanitario, tanto este lunes como el próximo viernes el hospital gaditano pone a disposición de la ciudadanía una mesa de consulta en el recibidor, con un par de especialistas en Urología y un punto de acceso a la historia digital para cuestiones administrativas que puedan aligerarse, ha indicado la Junta en una nota.

En el salón de actos habrá una enfermera que podrá realizar extracción analítica en el caso en el que el usuario quiera hacerse la determinación de PSA (antígeno prostático específico), una sencilla prueba que permite detectar de forma temprana el cáncer de próstata.

El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres, por encima del de pulmón o colon, por ello, los profesionales de Urología apoyan el movimiento 'Movember' como iniciativa de concienciación e información.

La palabra 'Movember' proviene de la contracción de dos palabras en inglés, 'moustach' (bigote) y 'november' (noviembre), por lo que en este mes muchas de las personas implicadas apoyan la causa dejándose bigote.