PP asegura que la ciudad de Jaén seguirá teniendo una estación de tren "fantasma" mientras no haya más servicios

JAÉN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la provincia de Jaén, Javier Márquez, ha asegurado que por mucho que se mejoren los accesos y el entorno, la capital jiennense seguirá teniendo una estación de tren "fantasma" mientras que por parte del Gobierno de España "no haya una apuesta firme por incrementar los servicios ferroviarios".

Márquez ha indicado en un comunicado que es "de chiste" intentar vender como una apuesta por el ferrocarril de la provincia la mejora del acceso a la estación de la capital como se ha anunciado desde Adif. "Apostar por las comunicaciones en la provincia no es adornar los accesos, es poner mejores trenes, permitir que llegue la alta velocidad, no eliminar servicios, no aislar a esta tierra", ha dicho el senador.

Desde el PP jiennense consideran que con el proyecto de mejora de los accesos y del entorno de la estación de tren, "el PSOE juega a distraer a los jiennenses de la auténtica noticia y es que el Gobierno de Sánchez sigue sin apostar con rotundidad y seriedad por el ferrocarril en la provincia".

En este punto, ha manifestado que "de poco sirve acondicionar los accesos a una estación a la que nadie va porque a penas salen ni llegan trenes. Márquez ha lamentado que los jiennenses sigan esperando ver "algún céntimo invertido en el anuncio que el entonces ministro José Blanco hizo a bombo y platillo junto a la entonces alcaldesa socialista Carmen Peñalver para construir una estación intermodal y el soterramiento de las vías".

El dirigente popular jiennense ha pedido al PSOE "menos proyectos y menos promesas y más servicios ferroviarios que es lo que verdaderamente necesita la provincia de Jaén, más trenes, más conexiones, menos aislamientos, mejores infraestructuras, menos humo y menos mentiras".