PP asegura que estará "muy vigilante" para que se garantice la "limpieza" del voto por correo

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra (Fotografía de Archivo) - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido "velará" y estará "muy vigilante" para que la Junta Electoral Central "garantice la limpieza del voto por correo" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Que se pueda ejercer con máxima garantía", ha añadido Cuca Gamarra, en rueda de prensa en Sevilla. "Vamos a vigilar siempre a este Gobierno (de Pedro Sánchez), como lo hemos hecho", ha añadido, apuntando que el PP ya consiguió, con las elecciones andaluzas del pasado de mes de mayo, que no se pudiera utilizar el DNI digital "porque no era seguro".

"Velaremos para que la Junta Electoral Central pueda garantizar la limpieza del voto por correo y el que tenga desconfianza, que vaya y vote presencialmente, y así ejerce su derecho y acaba con este gobierno, que es lo que generará la desaparición de la desconfianza que se ha implantado en nuestro país", según ha indicado.

Se ha mostrado convencida de que "todos sabemos" que Pedro Sánchez "es capaz de todo, de cualquier cosa, con tal de permanecer en el poder".

Cuca Gamarra ha manifestado que el PP va a trasladar a todos los españoles "que, por fin, tenemos a nuestro alcance terminar con el peor gobierno que ha tenido este país, un gobierno que genera desconfianza en todos los ámbitos".

"Tenemos la posibilidad de terminar con este gobierno nefasto y así terminaremos con todo tipo de desconfianzas", ha señalado la dirigente popular, apuntando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha generado una "desconfianza absoluta".

"El compromiso del PP es que vamos a velar por que esa limpieza y esas garantías estén presentes siempre en nuestro proceso electoral, como lo hemos hecho siempre y como nos comprometemos con los españoles", ha recalcado.