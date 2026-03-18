PP-A asegura que Junta ha actuado de forma "honesta" ante crisis del cribado, que PSOE-A quiere "estirar como un chicle"

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, este miércoles - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este miércoles que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha actuado de forma "honesta y eficaz" ante la crisis del cribado de cáncer de mama, que el PSOE-A pretende "estirar como un chicle".

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, a preguntas sobre las últimas informaciones sobre las mamografías que se quedaron pendientes de hacer, ha insistido en que la Junta "reaccionó instantáneamente" y se asumieron "responsabilidades", con la dimisión de seis altos responsables de la administración en materia de salud, entre ellos, la consejera del ramo.

Ha indicado que, en cambio, por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 fallecidos, "no ha dimitido nadie" ni se han asumido responsabilidades en el Gobierno central.

En Andalucía, según ha añadido, se han asumido "responsabilidades al más alto nivel" por la crisis con el cribado del cáncer de mama.

"No solo se solucionó el problema inmediatamente, poniéndose en contacto y repitiendo sus pruebas a 2.317 mujeres, sino que además se estableció un nuevo procedimiento para que todas las pruebas se hicieran en un mismo acto", ha añadido el portavoz del PP-A, quien ha defendido que con el nuevo procedimiento, "no se va a volver a repetir el error".

Ha indicado que entiende que "desde el PSOE, quieran estirar el chicle", pero la realidad es que el Gobierno andaluz "ha actuado de una manera honesta, eficaz y la mejor posible".

Martín ha criticado especialmente las manifestaciones de la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, propias de alguien que sabe de las "escasísimas opciones electorales que tiene su partido". A su juicio, está "hundida en el nerviosismo, al igual que su jefa, la señora (María Jesús) Montero, ante lo que van a hacer unas elecciones autonómicas que van a corroborar el fin del sanchismo".

Ha censurado las manifestaciones de Férriz sobre que el Gobierno andaluz "es una banda de desalmados que promociona la tragedia de Adamuz para buscar votos" o que hace una "política criminal sanitaria".

"Ha hablado del Gobierno andaluz como el gobierno de la miseria humana", ha añadido Martín, para quien esas manifestaciones de Férriz "han sido absolutamente miserables y la retratan como política".

Para Martín, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tiene "tantas posibilidades de dejar su escaño" en el Parlamento como Montero --candidata del PSOE-A a la Junta-- "de hacerse con el suyo".

"Todos sabemos que no abandona su escaño en el Congreso de los Diputados, porque no tiene ninguna intención de quedarse en Andalucía después del trompazo electoral más que previsible que le espera en las elecciones autonómicas", ha expuesto.