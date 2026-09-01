PP-A asegura que la manifestación por Ceuta este miércoles es "apolítica" y acusa a Montero de buscar "confrontación"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP-A - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PP andaluz ha defendido que la manifestación en apoyo a Ceuta prevista este miércoles a través de concentraciones ante los ayuntamientos es "apolítica" y ha acusado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de buscar la "confrontación" y de dar "la espalda" a los ceutíes.

En rueda de prensa, así se ha pronunciado este martes el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en relación con el hecho de que María Jesús Montero manifestara ayer que el PSOE-A, en línea con la posición de la dirección federal del partido, "no se va a prestar y no va a acudir a ningún tipo de acto" convocado en Andalucía en apoyo de Ceuta que esté "instrumentalizado" por el Partido Popular.

Repullo ha asegurado que los andaluces "sentimos Ceuta como una tierra hermana" y por ello hay que trasladarle todo el apoyo ante una "situación extraordinariamente difícil" ante la que el Gobierno central y Pedro Sánchez "no han estado a la altura".

Ha agregado que es especialmente "doloroso ver en Andalucía como el PSOE-A, con la señora Montero al frente, prohíbe a sus alcaldes que muestren su solidaridad con el pueblo hermano de Ceuta".

"Montero pretende una vez más dividirnos y levantar esos muros en los que es especialista Pedro Sánchez", ha indicado el dirigente del PP-A, quien ha señalado que el PSOE andaluz "da la espalda a los vecinos de Ceuta" y a sus propios compañeros socialistas en la ciudad autónoma, que unidos a la sociedad ceutí han pedido "el apoyo al resto de España en las concentraciones de mañana".

Antonio Repullo ha insistido en que es "muy triste que un asunto tan crítico como éste se utilice por parte de Montero" y que no acuda al izado de la bandera de Ceuta este miércoles en la sede del Parlamento andaluz.

Se ha mostrado convencido de que Montero y el PSOE-A "fracasarán en ese intento de desunión", porque Andalucía va a optar, "ahora más que nunca, por la unidad y la solidaridad con nuestro pueblo hermano de Ceuta".

Repullo ha recalcado que las concentraciones previstas este miércoles, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, "son manifestaciones públicas que no tienen nada que ver con la política, son apolíticas", y ahora es el momento de "estar en la unidad, en el respaldo y en la solidaridad" con el pueblo ceutí, que está sufriendo "la dejadez, la desatención y la irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, Repullo ha manifestado que proteger la frontera sur implica también abordar la lucha contra el narcotráfico, y ha reclamado conocer "la auténtica razón de la eliminación del OCON-Sur", una decisión sobre la que ni Pedro Sánchez; ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni María Jesús Montero "han dado explicaciones".

"España necesita un Gobierno que proteja sus fronteras; que proteja a Ceuta y Melilla; que proteja a nuestros guardias civiles, y que proteja a los ciudadanos frente a las mafias", ha defendido.

Ha indicado que, por ejemplo, María Jesús Montero "está más preocupada por sí misma que por los andaluces", y ha apuntado que su llegada al Senado por designación autonómica garantiza "su aforamiento ante el Tribunal Supremo".

"¿Por qué ha optado precisamente ahora por una fórmula que conlleva ese aforamiento; qué teme ante el caso SEPI y las investigaciones que cercan a las cloacas del PSOE?", ha preguntado.

Repullo ha señalado que Montero tiene "muchas explicaciones pendientes": Sobre "los pagos del PSOE a Leire Díez, las decisiones adoptadas durante su etapa al frente de Hacienda, las investigaciones que rodean a su partido y sus ocho reuniones con Zapatero en relación con el rescate de Plus Ultra".