La alcaldesa muestra su apoyo a Ceuta y pone Almería como ejemplo de "armonía y orden" ante la inmigración

Archivo - La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha llamado a participar este martes en la concentración "cívica, pacífica, ordenada" y "reivindicativa" de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante el "grave problema" que atraviesa y una "crisis" que, según ha advertido, trasciende del ámbito migratorio.

"En Almería sabemos mucho de la inmigración, sabemos mucho de la convivencia, de hecho viven más de 130 nacionalidades distintas en esta ciudad en perfecta armonía y orden, y nos gustaría que en todo el territorio español fuese igual", ha apuntado la regidora en declaraciones a los medios junto con la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa.

Con ello, se ha mostrado partidaria de reivindicar tanto "la soberanía de España" como "todas las ayudas necesarias" al pueblo ceutí, sentido en el que además ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que solucione "cuanto antes" esta "gran problemática".

Así, ha animado a los vecinos de la ciudad que lo deseen a acudir a la Plaza de la Constitución este miércoles a las 20,00 horas para mostrar su respaldo y apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta así como "a todos los españoles que allí viven" y que padecen los efectos de "una crisis humanitaria, sanitaria y económica".

Por su parte, Sánchez Torregrosa ha valorado la respuesta que desde la ciudadanía se brinda a ese "auxilio que ha pedido el presidente Vivas" desde Ceuta además de "colectivos como los bomberos, los policías y toda la sociedad ceutí" porque "a ningún ciudadano nos gustaría levantarnos una mañana y vivir la realidad que están viviendo" allí.

"Desde el Partido Popular de Almería queremos trasladarle que vamos a estar en los 103 municipios de la provincia de Almería mostrando nuestro apoyo a Ceuta", ha añadido la diputada nacional quien, no obstante, ha afirmado que este "no es un acto del PP" sino la respuesta a una llamada de "auxilio".

En este sentido, ha acusado al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, de enviar "circulares a sus cargos políticos" y "a sus ayuntamientos" para que "no convoquen" estas concentraciones y sus vecinos "no acudan a este auxilio que nos pide la ciudadanía de Ceuta".

"No entendemos qué problema tiene para que los cargos, los alcaldes o los concejales socialistas que decidan libremente apoyar a Ceuta", se ha cuestionado la dirigente 'popular', quien ha reclamado explicaciones a Martín a la hora de que cualquier ciudadano pueda "mostrar su apoyo y su solidaridad con Ceuta". "Una vez más se arrodilla ante Ferraz, se arrodilla ante Sánchez", ha criticado.

Sánchez Torregrosa ha insistido en que estas concentraciones de apoyo carecen de "ideología" y se basan fundamentalmente en la "solidaridad con Ceuta" ante la "pesadilla" que sufre. "Apoyar a Ceuta es apoyar a España", ha remarcado.