El PP-A asegura que a Montero "se le acumulan los escándalos del PSOE": "¿Cuándo va a hablar?"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - PP-A

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha señalado "el silencio" del PSOE-A "mientras las investigaciones se acercan cada vez más a sus siglas", y "sus dirigentes más históricos están cada vez más cercados por la justicia". En esta línea, ha insistido en pedir explicaciones a la secretaria general del partido a nivel andaluz, María Jesús Montero.

"¿Cuándo va a hablar María Jesús Montero de la vinculación entre el PSOE de Andalucía y las cloacas sanchistas?", se ha preguntado Repullo en una nota de prensa remitida por el partido. Asimismo, ha elevado sus preguntas sobre "los pagos a la fontanera Leire Díez". "¿Por qué le pagó el PSOE-A? ¿Para qué? ¿Quién conocía esos pagos?", ha señalado.

El secretario general de los populares andaluces también ha puesto el foco en que Montero "tiene que explicar todo lo que sabe sobre los rescates de la SEPI que ella misma defendió y avaló públicamente" .

En esta línea, se ha cuestionado "cuándo va a hablar" María Jesús Montero de "sus reuniones con Zapatero en las semanas previas al rescate de Air Europa" o "de si sabía que su amigo iba a cobrar una comisión". "¿Qué puede decir Montero de las comisiones que ha cobrado ZP en relación al rescate que ella misma autorizó?", ha aseverado.

"Son muchas preguntas que contestar y su silencio sólo demuestra complicidad y miedo a que a que todos los andaluces sepamos la verdad", ha remarcado.

Repullo ha criticado que "Montero no dé la cara" y que "no explique lo que ocurría dentro de su propio partido". "Los andaluces merecen saber quién pagó, para qué pagó, quién lo sabía y si hay más pagos a las cloacas sanchistas", ha insistido, al mismo tiempo que ha indicado que la UCO "ha documentado pagos del PSOE andaluz a Leire Díez y que la Audiencia Nacional investiga una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno".

"Pero María Jesús Montero no explica nada. Montero tiene que dar la cara. Son demasiadas preguntas para seguir escondiéndose y buscando excusas", ha concluido Repullo.