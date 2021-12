PP-A niega conversaciones con Cs sobre posibles listas conjuntas: "No estamos en eso, sólo en gobernar"

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado este martes que no se han producido conversaciones con Ciudadanos (Cs), socios en la Junta, sobre la posibilidad de concurrir en listas conjuntas en las próximas elecciones autonómicas y ha querido dejar claro que los populares no están en este momento en ningún debate de carácter electoral porque no hay comicios convocados y lo que toca ahora es seguir gobernando y dar respuesta las preocupaciones de la ciudadanía.

En rueda de prensa, Fernández Pacheco ha recalcado, sobre el hecho de que el pasado sábado, la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, y el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, dejaran abierta la posibilidad de que el partido naranja concurriera en listas conjuntas con el PP-A en las próximas elecciones autonómicas, que a nivel andaluz "no ha habido conversaciones ni sobre ese asunto" ni ningún otro en "clave electoral", sobre todo, porque en Andalucía no hay elecciones convocadas.

Ha manifestado que el PP andaluz, con Juanma Moreno al frente, ha demostrado que es el único partido que sigue centrado en gobernar Andalucía y en atender las prioridades de los andaluces, culminando los proyectos comprometidos, y no en hablar de un futuro electoral que "ahora mismo no está en el horizonte".

Ha agregado además que las declaraciones de la dirección nacional del PP "encajan perfectamente con esa filosofía".

Asimismo, el portavoz del PP-A ha considerado que la dirección nacional del PP --desde la cual se descartaron listas conjuntas-- hizo una "afirmación que es evidente, que el PP en líneas generales es probablemente el partido más importante de nuestro país, son una implantación territorial muy importante", en especial en Andalucía. Ha indicado que el PP andaluz está preparado más "que de sobra" para presentarse "con solvencia" a unas elecciones el día que toquen.

Pero ha insistido en que el PP-A ahora no esta en eso, sino centrado en gobernar y las elecciones no son ahora la prioridad.

"Los responsables políticos tenemos que hablar menos de nosotros y más de lo que la gente espera de nosotros y el Gobierno andaluz y el PP están en eso", ha expresado Ramón Fernández Pacheco.

Ha apuntado que cuando se convoquen las elecciones, que si todo "va bien será cuando acabe la legislatura", vendrá el tiempo de analizar encuestas y abordar otras cuestiones de carácter electoral.

"PROYECTO SÓLIDO Y CENTRADO"

Durante su comparecencia, Fernández Pachecho, ha defendido que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "tiene un proyecto sólido y centrado en el interés general de todos los

andaluces", y que la prioridad del presidente "es gobernar", frente a los partidos que "están en el tacticismo electoral, mirando el interés de sus siglas y presos de las encuestas", en referencia a PSOE-A y Vox, cuya "pinza" para tumbar los presupuestos

andaluces de 2022 "no va a dinamitar la legislatura".

Ha asegurado que el PP-A está decidido a "seguir negociando a izquierda y derecha" para lograr acuerdos en materias importantes durante los próximos meses, como los fondos de

Recuperación y Resiliencia de la UE. En esa línea, ha recordado que hasta el final de año previsiblemente saldrán adelante en el Parlamento de Andalucía varias leyes como la de la futura agencia TRADE, la ley que regula subvenciones y competencias de las Entidades Locales Autónomas; la Ley de perros guía; la Ley de Tasas; la Ley de Discapacidad, o el nuevo decreto de simplificación administrativa.

Además, ha apuntado, para el año próximo están prácticamente terminadas para ser aprobadas las leyes de Economía Circular, de Función Pública, o de Atención Temprana.

El portavoz del PP de Andalucía ha calificado de "error histórico" del PSOE-A el

voto negativo a los presupuestos, punto en el que aconsejó a su secretario general, Juan Espadas, que "decida si está para servir al PSOE y a los intereses de su partido

o a los andaluces".

"Una personas que aspira a ser presidente de la Junta no puede estar de manera tan evidente al servicio de Ferraz y de los intereses de su partido en Madrid", según el portavoz del PP-A, quien ha asegurado que Andalucía seguirá "alzando la voz frente a los

ataques constantes del Gobierno de Sánchez", como ocurre con la reforma del modelo de financiación autonómica. "Andalucía está infrafinanciada y castigada por las políticas de Sánchez", según ha reiterado, por lo que la reforma del modelo de financiación "se hace más urgente que nunca".

Así, ha criticado que ante esta reivindicación de varias comunidades autónomas de distinto signo político, Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "siguen dando la callada por respuesta y se limitan a remitir a las comunidades un documento extenso que además no recoge el fondo de compensación que pide Andalucía para paliar el déficit de financiación".