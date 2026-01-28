PP en el Ayuntamiento de Jaén pide que se activen "de inmediato" los sistemas de alarma en los Puentes

El concejal del PP Antonio Losa - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que se activen "de inmediato" los sistemas de alarma avanzada en la zona de los Puentes, ante el episodio de alerta meteorológica que está viviendo la capital en las últimas 48 horas.

El concejal del Grupo Popular Antonio Losa ha denunciado que "el alcalde lleva más de un año instalado en la propaganda, anunciando reiteradamente una supuesta actualización de los sistemas de alarma avanzada en los cuatro Puentes --Puente de la Sierra, Puente Jontoya, Puente Tablas y Puente Nuevo--", pero "sin que a día de hoy exista ni una sola realidad operativa".

En este sentido, Losa ha recalcado que "no se trata solo de un año de anuncios incumplidos, sino de una dejación que se prolonga ya durante seis años, porque Julio Millán conoce perfectamente la situación de los Puentes desde que es alcalde y en todo ese tiempo no ha hecho absolutamente nada por activar estos sistemas, más allá de vender titulares en la prensa".

Losa ha subrayado que Jaén se encuentra desde este martes en situación de alerta meteorológica, pasando de nivel amarillo a naranja, y ha lamentado que "cuando llega el momento de la verdad, cuando la alerta es real y no un titular, Julio Millán demuestra que no ha hecho los deberes".

En este sentido, ha advertido de que "no basta con ordenar vigilancia directa a la Policía Local y al Speis sobre la crecida del río, especialmente en el Puente de la Sierra, cuando existen herramientas tecnológicas que permitirían anticiparse y minimizar riesgos".

Desde el Grupo Popular han recordado que el propio alcalde aseguró en el mes de mayo que la puesta en funcionamiento de estos sistemas era "inminente", y han criticado que "meses después, en plena alerta, los vecinos de la zona de los Puentes sigan viviendo con incertidumbre, pendientes de anuncios que nunca se materializan".

Por todo ello, ha reclamado que "a la mayor brevedad posible los sistemas de seguridad avanzada estén plenamente operativos para garantizar la seguridad de los vecinos y también de los trabajadores municipales, que hoy suplen con esfuerzo la falta de planificación de PSOE y Jaén Merece Más".