El PP en el Ayuntamiento de Jaén pide explicaciones por "una supuesta filtración" en las oposiciones de la Policía Local

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido explicaciones al equipo de Gobierno (PSOE-JM+) "por la denuncia de una supuesta filtración en las oposiciones de la Policía Local".

"Estamos ante una información lo suficientemente grave como para que el alcalde, Julio Millán, y su equipo de gobierno no miren hacia otro lado ni despachen este asunto con silencio", ha afirmado este viernes en una nota el concejal 'popular' Vicente Oya.

En este sentido, ha expresado su "preocupación ante unos hechos que, de confirmarse, afectarían directamente a la limpieza, igualdad y seguridad jurídica de un proceso selectivo de enorme importancia para la ciudad y para decenas de aspirantes que concurren con esfuerzo, preparación y confianza en la administración".

"El Ayuntamiento tiene la obligación de aclarar qué ha ocurrido, qué conocimiento tenía de estos supuestos hechos y qué medidas ha adoptado para garantizar que el proceso se desarrolla con todas las garantías", ha señalado.

Oya ha indicado que "el Grupo Popular no prejuzga el resultado de la denuncia", si bien ha insistido en que "la transparencia debe ser absoluta desde el primer minuto".

"Cuando se habla de una posible filtración en unas oposiciones, lo mínimo que puede hacer el equipo de Gobierno es dar explicaciones claras, proteger la igualdad entre los aspirantes y preservar la credibilidad del Ayuntamiento", ha declarado.

Al hilo, ha demandado información sobre "si se ha abierto algún expediente interno, si se ha recabado información del tribunal del proceso selectivo, si se ha reforzado la custodia de la documentación y si se ha puesto este asunto en conocimiento de los servicios jurídicos municipales".

"Los opositores tienen derecho a saber que compiten en igualdad de condiciones y los jiennenses tienen derecho a confiar en que el acceso al empleo público en su Ayuntamiento se realiza con limpieza, objetividad y pleno respeto a la legalidad", ha comentado.

Tras considerar que el "silencio del alcalde solo contribuye a aumentar la inquietud entre los aspirantes y sus familias", Oya ha pedido una comparecencia pública para explicar todos los extremos conocidos hasta el momento y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento.