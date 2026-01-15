PP en el Ayuntamiento de Jaén respalda los cambios en la salida de la San Antón por las grietas de la calle Unicef

Archivo - Agustín González/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha expresado su respaldo a cualquier iniciativa que suponga una mejora real en la seguridad de la 43ª edición de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, incluida la posibilidad de introducir cambios en el recorrido o en la ubicación de la salida de la prueba, siempre que dichas modificaciones "estén debidamente avaladas por criterios técnicos y de seguridad".

El portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha destacado en un comunicado que "la protección de los corredores, de los vecinos y del público que cada año disfruta de esta prueba emblemática debe ser la prioridad absoluta".

Por ello, ha defendido que "toda medida que garantice el correcto desarrollo de la carrera, con criterios técnicos claros, es bienvenida y cuenta con nuestro apoyo". En este sentido, ha considerado razonable que, ante la situación detectada en la calle Unicef, "se valoren alternativas que permitan garantizar el correcto desarrollo de la carrera en condiciones óptimas de seguridad, desde la prevención y la responsabilidad".

Al hilo, González ha trasladado su "solidaridad y apoyo a las familias desalojadas, que viven días de incertidumbre y preocupación por la seguridad de sus hogares". Asimismo, ha manifestado que "la Noche de San Antón es una cita emblemática del calendario deportivo local y debe cuidarse con rigor, apostando por el consenso y la colaboración institucional para adoptar las medidas necesarias, sobre todo en lo que concierne a la seguridad de los corredores".

Por otro lado y también relacionado con la carrera, desde el Grupo del PP, se ha criticado que la bolsa del corredor de la San Antón de este año haya "perdido calidad e identidad respecto a la edición anterior, pese a mantener el mismo precio del dorsal para los participantes".