El PP califica de "chapuza" la Ley de Bienestar Animal del Gobierno que genera "incertidumbre y alarma social"

CÓRDOBA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Córdoba ha calificado este jueves de "chapuza" la Ley de Bienestar Animal del Gobierno de España que genera "incertidumbre y alarma social" entre la población.

Así lo ha manifestado la senadora del PP cordobés Cristina Casanueva tras mantener un encuentro de trabajo con el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, en el que también han participado la senadora Lorena Guerra y la diputada nacional Isabel Prieto.

Casanueva ha lamentado que "esta nueva ley del Gobierno de PSOE y Podemos, que entró en vigor hace unos días, crea gran inseguridad y, sobre todo, alerta social en la población", dado que "muchas familias no saben qué va a pasar con sus animales domésticos".

Según ha explicado la senadora, "a pesar de que la Ley ha entrado en vigor, no es de aplicación en muchos ámbitos, porque hay 42 menciones a un posterior desarrollo normativo, y en muchos no se sabe cuánto tardarán en hacer ese reglamento". "Es incomprensible que haya entrado en vigor una ley que tiene muchas partes que no son de aplicación, pero que generan confusión e inseguridad jurídica en la población que recurre a los veterinarios para resolver sus dudas", ha afirmado.

En ese sentido, la senadora popular ha criticado que "no se haya tenido en cuenta a los profesionales veterinarios e investigadores en el desarrollo de la ley, que nace sin diálogo con el sector y sin consenso". "Más de 800 expertos que han trasladado que no se estaba haciendo una ley correcta, y el Gobierno de PSOE y Podemos no los ha tenido en cuenta", ha dicho, para añadir que "mucho nos recuerda a la Ley del 'Solo Sí es Sí', que tuvo que ser reformulada y estamos sufriendo día a día las consecuencias de una ley nefasta".

La popular también ha lamentado que "la Ley de Bienestar Animal ha trasladado un peso muy importante a los ayuntamientos, donde tampoco se han dimensionado el coste que van a tener que soportar por ello".

Al respecto, las senadoras y diputada del PP de Córdoba se han puesto a disposición del Colegio de Veterinarios para "trabajar al servicio de los profesionales del sector para hacer frente a esta nueva legislación y para plantear iniciativas para una posible modificación".

"VETERINARIOS NINGUNEADOS"

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, José María de Torres, ha agradecido al PP que haya tenido en cuenta al colegio profesional, "muy al contrario de lo que ha hecho el Gobierno de España, que ha ninguneado a los profesionales veterinarios, que son los que verdaderamente se ocupan del bienestar animal", ha indicado.

En este caso, ha aseverado que han hecho "más de 60 alegaciones a la Ley y ni una sola ha sido tenida en cuenta", a lo que ha agregado que "es curioso que se legisle de espalda a las personas y a los profesionales que mejor conocen el sector".

De Torres ha calificado la nueva Ley como "un desastre legislativo, ya que es una norma donde casi todo se desarrollará reglamentariamente en el futuro, y genera gran incertidumbre tanto en la población como en los profesionales veterinarios".