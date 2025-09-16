El PP califica de "transfuguismo y traición" la moción de censura en Lahiguera (Jaén)

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha calificado como una operación de "transfuguismo y traición" a los vecinos de Lahiguera la moción de censura aprobada este martes durante el Pleno celebrado en el Ayuntamiento del municipio. La iniciativa ha sido presentada por los concejales del PSOE y ha contado con el respaldo de dos ediles de Izquierda Unida que, recientemente, abandonaron dicha formación política.

En un comunicado, el PP ha trasladado que "sus concejales van a seguir defendiendo a su pueblo y apoyando, como siempre han hecho, todo lo que sea beneficioso para Lahiguera". En esa línea, han reafirmado que su "compromiso político ha sido, es y será con sus vecinos, quienes nunca han sido moneda de cambio para nada ni para nadie". Asimismo, el partido ha criticado que "la izquierda, representada por PSOE e IU, está protagonizando un bochornoso espectáculo que se viene arrastrando desde hace meses".

En este contexto, el PP ha recordado que ya desde hace unos meses existían "desencuentros" entre los cuatro concejales de IU, que conformaban el equipo de gobierno tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Esta situación derivó en la salida de dos de ellos del grupo, pasando a ser concejales no adscritos. "Desde ese momento, todo el municipio sabía que el PSOE estaba fraguando una moción de censura, que finalmente ha prosperado gracias a un cambio legislativo derivado de una sentencia del Tribunal Constitucional", han añadido.

En relación con los hechos ocurridos en el Pleno celebrado este martes, el PP ha puesto el foco en lo que considera una situación "curiosa, por no decir esperpéntica", tras conocerse el anuncio del PSOE andaluz de abrir expediente de expulsión a los concejales socialistas que apoyaron la moción de censura. A juicio del PP, "la moción fue orquestada y respaldada por la nueva dirección del PSOE en Jaén y por Juan Latorre, quien dio el visto bueno a esta operación con los tránsfugas de IU".

"El final del Pleno quedó marcado por el simbólico momento de la entrega del bastón de mando, donde los vecinos de Lahiguera pudieron comprobar, una vez más, cómo la izquierda utiliza a su pueblo con fines puramente políticos", han señalado desde el PP. Desde la formación popular lamentan que "es muy triste ver cómo a la izquierda, representada por PSOE e IU, no le importa en absoluto Lahiguera, como tampoco les preocupan los demás municipios de la provincia. Solo buscaban hacerse con una alcaldía más".

El PP de Jaén ha advertido que estará "muy vigilante" ante la gestión del nuevo equipo de gobierno local. "Vamos a exigir que se centren en resolver los problemas reales de Lahiguera, aunque mucho nos tememos que se dedicarán a otros intereses, y, como siempre, los perjudicados serán los vecinos".

En este contexto, los populares jiennenses han lanzado un mensaje a la ciudadanía, señalando que no le quepa duda a nadie de que el PP ha sido el único partido que no ha traicionado a los vecinos de Lahiguera, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando aportando ideas y haciendo propuestas". Además, han subrayado que han "planteado muchas iniciativas; algunas fueron aprobadas y otras, aunque también se aprobaron, no llegaron a ejecutarse, lo que evidencia la ineficacia de los anteriores gobiernos de IU".

Por último, el PP ha señalado que "confía en seguir haciendo un trabajo honesto, serio y riguroso que demuestra que tenemos el mejor proyecto para solucionar los problemas de los vecinos y esperamos tener el apoyo de los votos para poder gobernar en el próximo mandato".