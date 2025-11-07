PP-A carga contra Montero tras la ruptura con Junts: "Era mentira que fuera a presentar los PGE. Nunca ha tenido apoyos"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una rueda de prensa en la sede regional del partido en una imagen de archivo - PP-A

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha criticado este viernes las "mentiras" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 porque la ruptura anunciada por Junts con el PSOE evidencia que "nunca ha tenido los apoyos y nunca ha tenido la intención de presentar" las cuentas estatales para el próximo año.

Repullo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, formalizase la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo de Pedro Sánchez, su voto en contra en el grueso de las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

"Hoy ya nos hemos enterado que era cierto lo que decíamos, que era mentira que el PSOE iba a presentar unos presupuestos. Nunca ha tenido los apoyos y nunca ha tenido la intención de presentar unos presupuestos. Y María Jesús Montero, que la tenemos de candidata del PSOE-A, es la responsable y quiere traer ese modelo a Andalucía", ha añadido el 'número dos' del PP-A.

Frente a ello, Repullo ha reivindicado la "estabilidad" que supone "tener Presupuestos para 2026 en Andalucía y un gobierno sensato, dialogante y que solucione los problemas de la gente porque va a poder invertir en las cosas que necesitan los andaluces". "Para eso la gente pone a los políticos en las instituciones, para solucionar cosas y no para enredar, mentir y trasladar una sensación de crispación que no beneficia a nadie y que además a nadie le gusta", ha recalcado.

El secretario general del PP-A también ha aprovechado para criticar las enmiendas a la totalidad de todos los grupos de la oposición a las cuentas de la Junta para 2026 y ha subrayado la "fuerza de las partidas de inversiones para mejorar la sanidad pública".

Según ha subrayado, Juanma Moreno se encontró al llegar al Gobierno andaluz "una sanidad pública en el peor momento de la historia de Andalucía y poco a poco estamos mejorando, vamos a seguir corrigiendo los errores que haya que corregir y avanzando en un sistema público sanitario que es muy complejo porque atiende a muchísima gente".