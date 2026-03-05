PP-A celebra este domingo en Sevilla la VII edición de sus premios 'Ellas cambian Andalucía' con motivo del 8M

Archivo - Imagen de archivo del acto de entrega de los premios 'Ellas cambian Andalucía', que este 2026 celebra su VII edición y organiza el PP andaluz. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Andalucía ha informado este jueves de que este domingo celebrará en Sevilla su acto por el Día Internacional de la Mujer, el 8M, con la entrega de la VII edición de los premios 'Ellas cambian Andalucía', según ha explicado en rueda de prensa su secretario general, Antonio Repullo.

El acto se celebrará este domingo, 8 de marzo, a las 11,00 horas en el Hotel Barceló Renacimiento, evento que se retransmitará a través del canal de Youtube de este partido, y contará con la previsible asistencia del presidente de la Junta de Andalucía y de este partido, Juanma Moreno.

Repullo ha sostenido que será una jornada "para reconocer el empuje de tantas mujeres que lideran en Andalucía", actitud que ha proyectado en ámbitos como "la empresa, la sanidad, la educación, las fuerzas de seguridad, la investigación, en la vida pública y en la vida cotidiana y también en el campo", según una nota de este partido.

"Ellas son mujeres que no piden atajos ni frases ingenuas. Mujeres que piden oportunidades, respeto, conciliación real y una política que quite obstáculos en vez de inventarlos. Su igualdad es la igualdad que no divide, sino que une. La igualdad que abre la sociedad y la mirada de la sociedad", ha afirmado en este sentido sobre el reconocimiento que se les tributará el domingo.

El secretario general del PP-A ha sostenido que "Andalucía está cambiando" y ha vinculado ese progreso a "cuando ellas avanzan", para remarcar que "con ese espíritu celebramos el próximo 8 de marzo esa séptima edición de los premios Ellas Cambian Andalucía".

Entre las premiadas figuran, según anunció este partido con una publicación en su cuenta en la red social X, María Ángeles Cayuela (Almería), en representación de las mujeres y la pesca; Tía Yoya (Cádiz), como referente del baile flamenco; Sandra V. García (Córdoba), por su liderazgo en el sector de la distribución; Concha de Luna (Granada), en nombre de la empresa y el desarrollo económico; Felisa Guerra (Huelva), como referente de liderazgo femenino en el sector industrial; Marisa Delgado (Jaén), por su doble de ingeniera y deportista de élite; Alicia Moreno (Málaga), por su liderazgo en protección ambiental; y Lola Robador (Sevilla), por su trabajo en la conservación del patrimonio arquitectónico.