PP-A celebra este domingo en Sevilla la VII edición de sus premios 'Ellas cambian Andalucía' con motivo del 8M

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, en una imagen de archivo de 2024 en el acto de entrega de los premios 'Ellas cambian Andalucía', organizado por su partido con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, preside este domingo en Sevilla el acto de entrega de los premios 'Ellas cambian Andalucía' que alcanzan su VII edición y organiza su partido con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se celebra en esta jornada.

El acto comenzará a partir de las 11,45 horas en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, evento que se retransmitará a través del canal de Youtube de este partido. La intervención de Moreno será a las 12 horas.

Entre las premiadas figuran, según anunció este partido con una publicación en su cuenta en la red social X, María Ángeles Cayuela (Almería), en representación de las mujeres y la pesca; Tía Yoya (Cádiz), como referente del baile flamenco; Sandra V. García (Córdoba), por su liderazgo en el sector de la distribución; Concha de Luna (Granada), en nombre de la empresa y el desarrollo económico.

Felisa Guerra (Huelva), como referente de liderazgo femenino en el sector industrial; Marisa Delgado (Jaén), por su doble de ingeniera y deportista de élite; Alicia Moreno (Málaga), por su liderazgo en protección ambiental; y Lola Robador (Sevilla), por su trabajo en la conservación del patrimonio arquitectónico completan la nómina de ocho galardonadas.

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, explicó en rueda de prensa que estos galardones de su partido sirven "para reconocer el empuje de tantas mujeres que lideran en Andalucía", actitud que ha proyectado en ámbitos como "la empresa, la sanidad, la educación, las fuerzas de seguridad, la investigación, en la vida pública y en la vida cotidiana y también en el campo".

"Ellas son mujeres que no piden atajos ni frases ingenuas. Mujeres que piden oportunidades, respeto, conciliación real y una política que quite obstáculos en vez de inventarlos. Su igualdad es la igualdad que no divide, sino que une. La igualdad que abre la sociedad y la mirada de la sociedad", ha afirmado en este sentido sobre el reconocimiento que se les tributará el domingo.

El secretario general del PP-A sostuvo que "Andalucía está cambiando" y ha vinculado ese progreso a "cuando ellas avanzan", para remarcar que "con ese espíritu celebramos el próximo 8 de marzo esa séptima edición de los premios Ellas Cambian Andalucía".