PP-A celebra el lunes un encuentro de su foro 'Andalucía a tu lado' en su estrategia de conexión con la sociedad civil

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Andalucía ha anunciado este viernes que el próximo lunes, día 29, celebrará el foro 'Andalucía a tu lado. Oportunidades de futuro en Andalucía', que enmarca en el reinicio del curso político y con la idea de "abordar todos esos retos desde una visión de conjunto de Andalucía". Este evento se celebrará a las 18,00 horas en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla.

El vicesecretario de Educación, Universidad y Representación Estudiantil del PP de Andalucía, José Carlos García, ha apuntado la celebración de este acto en una rueda de prensa celebrada en la sede regional, quien ha apelado a "un compromiso de escucha, de diálogo permanente" abierto con la sociedad civil, del que ha subrayado que se ha renovado los meses de primavera y verano, según una nota de este partido.

García ha remarcado que, gracias a este foro bajo la denominación de 'Andalucía a Tu Lado', ha reunido a cientos de expertos en los más diversos ámbitos como la industria, la formación, el empleo, la cultura, el turismo, o la economía, entre otros ámbitos y que de esa manera "se han ido debatiendo y explorando las respuestas a los nuevos retos que afronta Andalucía en cada una de sus ocho provincias".

"Escuchar, responder y avanzar unidos", ha afirmado el dirigente del PP andaluz, quien ha defendido que "desde el primer minuto el compromiso del PP de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno con los andaluces, que ha propiciado una transformación sin precedentes de la comunidad, una tierra que ahora se muestra orgullosa de sus capacidades y de sus logros, que es respetada y admirada dentro y fuera de nuestro país".

José Carlos García ha sostenido que "Andalucía es hoy una comunidad líder que, con el esfuerzo colectivo de todos los andaluces y la complicidad del gobierno de Juanma Moreno que cree en ella y en sus potencialidades, está dispuesta a seguir avanzando hacia un futuro con oportunidades para todos".

Ha defendido que estos foros son la plasmación práctica de esa forma de hacer política que se ha convertido en la mejor muestra de la Vía Andaluza de Juanma Moreno, que "está permitiendo grandes avances y mejoras en la vida de los andaluces".

"LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTÁN MEJOR QUE NUNCA"

Ha puesto como ejemplo la transformación de las universidades públicas de Andalucía en estos siete años. "Hoy, las universidades públicas de Andalucía están mejor que nunca", ha afirmado, "porque tienen más recursos que nunca, porque se están implantando nuevos títulos universitarios, y porque hay más plazas y más alumnos que nunca".

"Esa es la realidad", ha apostillado.

José Carlos García ha explicado que "en un clima político tan difícil, en el que hay algunos partidos que se dedican a hacer mucho ruido y a manipular, que intentan embarrar el terreno político, en el Partido Popular de Andalucía estamos en la gestión, en el trabajo y en mejorarle la vida a los andaluces".

Ha argumentado que "las universidades andaluzas están mejor que nunca porque, frente a los años de recortes y de deudas millonarias de la época socialista, con la señora Montero como consejera de Hacienda, hoy en Andalucía se invierte en nuestras universidades la cantidad récord de 1.758 millones de euros. Un 30% más que en el año 2018".

Ha subrayado cómo mientras el Partido Socialista se dedicó a bloquear durante más de diez años la oferta de nuevos títulos en nuestras universidades, el gobierno de Moreno ha actualizado, de la mano de las universidades, nuevos títulos que conectan universidad y empleo.

"199 títulos que se van a implantar en los próximos años y de los cuales ya se han implantado más de 40 sólo en este curso", ha sostenido José Carlos García, quien ha contrastado con el hecho de que la tendencia en el conjunto de España es un descenso del número de plazas públicas en las universidades, cuando en Andalucía "crecemos y somos la comunidad autónoma que más plazas públicas oferta".

Ha recordado que "mientras el PSOE tenía abandonado al personal de nuestras universidades sin convocar las mejoras retributivas, el gobierno del Partido Popular de Andalucía ha convocado esas mejoras para docentes, investigadores y personal de gestión y servicios".

El vicesecretario de Educación, Universidad y Representación Estudiantil del PP de Andalucía ha remarcado que "estamos mejor porque hoy se dan más facilidades a los jóvenes para que puedan estudiar, con esa ampliación de las bonificaciones de las matrículas, con ese aumento de las ayudas a movilidad e idiomas, o con esa reserva de plazas para aquellos alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

"Y todos esos pasos los reconocen las propias universidades, que, pese al ruido de fondo, saludan los acuerdos de financiación con el gobierno de Andalucía, que, pese al ruido de algunos, reconocen pasos importantes para seguir mejorando el sistema", ha seguido explicando.

"Vamos a seguir trabajando, escuchando a la sociedad civil, respondiendo a sus demandas y a sus propuestas para seguir avanzando unidos hacia un futuro de progreso y bienestar con oportunidades para todos", ha concluido José Carlos García.