El PP se compromete a impulsar el tren Granada-Motril y las infraestructuras de la Costa Tropical

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, acompañado por el número uno al Senado por Granada, Carlos Rojas, y la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. - PP

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha defendido este lunes el compromiso de de su partido con el desarrollo de las infraestructuras de la Costa Tropical y, especialmente, con la conexión ferroviaria entre Granada y Motril.

Saavedra ha señalado que Granada "no puede seguir quedándose atrás en materia de comunicaciones" y ha reivindicado una infraestructura estratégica para conectar los dos grandes polos económicos de la provincia.

"El Puerto de Motril es el único puerto de interés general del Estado que no cuenta con conexión ferroviaria. No podemos permitir que una infraestructura con tantas posibilidades siga sin estar conectada a la red ferroviaria", ha afirmado.

El candidato popular ha criticado que el proyecto quedara fuera de la revisión de la Red Transeuropea de Transportes, pese al respaldo que había recibido la iniciativa en el Parlamento Europeo y a las reivindicaciones de las instituciones y agentes económicos y sociales de Granada.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió que esta conexión se incorporase a la planificación europea, perdiéndose una oportunidad para avanzar en una infraestructura fundamental para la provincia.

"El Partido Popular cree en el potencial de Motril y de toda la Costa Tropical. Nos comprometemos a trabajar para que el tren Granada-Motril sea una realidad, porque no hablamos únicamente de una conexión ferroviaria, sino de competitividad, empleo, oportunidades y futuro para nuestra tierra", ha destacado Saavedra.

Además, ha subrayado que esta infraestructura permitiría conectar el puerto con el corredor mediterráneo a través de Granada, favoreciendo el transporte de mercancías y pasajeros y reforzando la posición logística de Motril y de la provincia.

El proyecto cuenta, además, con un estudio de viabilidad elaborado por la Universidad de Granada y con el respaldo de distintos sectores económicos y sociales del territorio.

SEGURIDAD Y GARANTÍAS EN LAS COMUNICACIONES

Por otro lado, Saavedra ha incidido en la necesidad de que las comunicaciones ferroviarias ofrezcan todas las garantías de seguridad, fiabilidad y mantenimiento que merecen los ciudadanos.

"Los granadinos tienen derecho a viajar con tranquilidad, sabiendo que las infraestructuras están en condiciones adecuadas y que los servicios funcionan con las garantías necesarias. La seguridad debe ser siempre una prioridad", ha señalado.

El candidato ha defendido que Granada necesita mejorar sus conexiones, aumentar las frecuencias y contar con infraestructuras modernas y bien mantenidas, de manera que desplazarse desde la provincia no suponga una incertidumbre para los ciudadanos ni una desventaja para sus empresas.

Por último, Saavedra ha reiterado que el proyecto del Partido Popular para Granada pasa por recuperar el impulso de las grandes infraestructuras pendientes y aprovechar el potencial económico de cada comarca.

"Granada tiene capacidad para crecer, generar empleo y atraer inversiones. Lo que necesita es que las administraciones estén a la altura y que los proyectos que llevan tantos años esperando se conviertan, por fin, en realidades", ha concluido.