El PP convocará la comisión de seguimiento del pacto con Cs en Córdoba ante la "insostenible" situación

CÓRDOBA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

ANDALUCÍA.-Córdoba.- AMP.- El PP convocará la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con Cs ante la "insostenible" situación



CÓRDOBA, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha anunciado este martes que se convocará la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con Cs ante la "insostenible" situación que se vive, especialmente desencadenada en las últimas horas con la marcha y posterior revocación de dicha decisión por el concejal David Dorado, quien ha sido portavoz de Cs desde finales del año 2021, después de quedar apartado de sus competencias al frente de la Delegación de Infraestructuras tras iniciarse la investigación judicial por la supuesta comisión de delitos en la adjudicación de contratos en dicha área.

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que a las 8,30 horas de este martes se ha visto con la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), y se va a pedir formalmente una reunión de la comisión del pacto de gobierno, "porque la situación es insostenible y no puede seguir así".

Según ha expuesto, "eso es lo que vamos a tratar de ordenar, si puede ser mañana mismo, y ya se verá cómo acaba", de ahí que se solicite la reunión del pacto, puesto que "esta situación no puede seguir así ni un día más", ha remarcado, para apostillar que no ha hablado con Dorado.

En este sentido, ha dicho que esperará a la reunión de la comisión para ver "si hay alguna forma de reconducir la situación y cómo acaba todo esto". Y preguntado por la imagen que da la ciudad, ha precisado que "esto hay que centrarlo en la persona que lo hace y no en el Ayuntamiento", de modo que ha asegurado que está "muy tranquilo" de la imagen que da él "de seriedad" como alcalde y la que se da desde el gobierno local.

"Los que hacen ese tipo de actuaciones, ellos sabrán qué imágenes dan ellos mismos", ha sentenciado Bellido, para defender que desde el PP han tratado esta situación "desde primera hora con mucha humanidad, anteponiendo las situaciones personales a cualquier otra, y con mucha responsabilidad", de cara a "la estabilidad del gobierno", pero "llegados a este punto es insostenible", ha advertido Bellido, pendiente del resultado de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto.

"ESPERPENTO DORADO"

Por su parte, el portavoz del PP y delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha comentado que "lo que hasta hace pocas fechas era el supuesto 'caso Infraestructuras' se ha convertido en el 'esperpento Dorado'", tras los acontecimientos de este lunes con la renuncia revocada.

Ha recordado en una rueda de prensa que "Dorado desde noviembre del año pasado ya no tiene responsabilidad de gobierno", aunque era el portavoz de Cs, grupo que da apoyo al gobierno de coalición con el PP, a lo que ha agregado que "Dorado fue cesado por pérdida de confianza y lealtad con el gobierno municipal y su alcalde y no fue cesado por que estuviese inmerso en algún procedimiento judicial", remarcando que "Dorado no está implicado judicialmente en ningún asunto".

Sin embargo, "hasta aquí hemos llegado y ya no vamos a consentir ni una insinuación más, ni una sombra más, ni una mentira más", ha enfatizado Torrico, subrayando que "Dorado lo único que está diciendo en estos últimos días son una mentira tras otra", de manera que "el gobierno municipal desde el minuto uno no tiene nada que ocultar, sino todo lo contrario", ha defendido, relatando todas las actuaciones impulsadas desde el gobierno local ante la investigación en Infraestructuras.

"Dorado salió del gobierno, no volvió, ni va a volver", ha aclarado el concejal de Presidencia, quien ha mantenido que "nunca ha habido obstrucción a la labor del secretario del Pleno y se ha colaborado siempre con la justicia en todo lo que se ha requerido, más allá es imaginación o delirio de Dorado, que evidentemente la oposición comparte".

Al respecto, ha indicado que "si la oposición de PSOE, IU, Podemos y Vox, que se ha adscrito al bando de la oposición junto con las fuerzas de la izquierda, lo único que tienen después de estos más de tres años de gobierno es este caso es que lo estamos haciendo bastante bien", porque "es una acusación falsa, vacía y sin ningún sentido", ha afirmado el popular, entre otros aspectos.

"UN BUEN PASO"

Entretanto, Torrico ha manifestado que "el gobierno municipal sigue unido con cuatro concejales de Cs, se sigue trabajando por la ciudad, este asunto no va a distraer ni un segundo más de esta comparecencia de prensa y cualquier otra cuestión que algún partido quiera engordar para que puedan aprovechar un poco de rédito político frente a un gobierno que está funcionando y haciendo que los cordobeses vivan cada día mejor ya saben lo tiene que hacer, irse al juzgado", pero "no lo hacen porque no hay nada", ha ensalzado.

Además, ha admitido que "se puede hablar de crisis por la situación complicada con un miembro que todavía es de Cs, partido con el que el PP firmó un pacto de gobierno para estos cuatro años", de ahí que haya apuntado a "abordar esto donde corresponde", en la citada comisión de seguimiento del pacto para analizar los hechos y "tomar la decisión que corresponda". Mientras, ha valorado la decisión de Cs de cesar a Dorado de todos sus cargos, por lo que "es un buen paso", ha calificado.

Cabe señalar que con la decisión inicial de Dorado, el gobierno municipal se quedaba con 13 concejales y la oposición con 16 --ocho PSOE, tres IU, dos Vox, dos Podemos y David Dorado--, si bien horas después ha vuelto al grupo de Cs, aunque ya sin responsabilidades.

