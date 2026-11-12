El PP de Córdoba arranca la campaña del 29N llamando a la movilización para dar una "mayoría suficiente" a Feijóo

Acto de apertura de campaña del PP de Córdoba. - PP DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Córdoba ha iniciado la cuenta atrás hacia las próximas elecciones generales del 29 de noviembre (29N) con un mensaje de "movilización, confianza y cambio político", apelando a la responsabilidad de los cordobeses para conseguir una "mayoría suficiente" que permita a Alberto Núñez Feijóo llegar al Gobierno de España.

En un acto celebrado ante afiliados, cargos públicos y candidatos, el presidente provincial del PP, Adolfo Molina; el candidato número uno al Senado, Salvador Fuentes, y la cabeza de lista al Congreso, Lorena Guerra, han defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política centrada en mejorar la vida de los ciudadanos, recuperar la confianza en las instituciones y devolver a España la capacidad de gestión.

Molina ha destacado que comienza una etapa decisiva en la que el Partido Popular tiene que ganarse la confianza de los ciudadanos "persona a persona", escuchando, explicando y trabajando en cada barrio y en cada municipio de la provincia. En este sentido, ha agradecido el compromiso de los candidatos, afiliados y equipos locales, a quienes ha animado a dedicar estos días a trasladar las propuestas del PP y convencer a quienes desean un cambio, pero también a quienes se sienten decepcionados con la política.

"Estas elecciones van de cómo vive la gente", ha señalado Molina, poniendo el acento en las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, las oportunidades de los jóvenes para emanciparse y la situación de los autónomos y empresarios que necesitan que su esfuerzo tenga resultados. Frente a ello, ha defendido un proyecto que permita recuperar la tranquilidad económica y la posibilidad de construir un proyecto de vida.

Entre las principales medidas planteadas por el Partido Popular, Molina ha destacado la bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, la aplicación del IVA cero a los alimentos básicos y el impulso a la construcción de viviendas, en línea con el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de facilitar un millón de viviendas. "El esfuerzo de los trabajadores tiene que notarse en el bolsillo", ha subrayado, criticando las sucesivas subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y sus consecuencias sobre la economía de los hogares.

El presidente provincial ha insistido también en la necesidad de recuperar una administración que gestione con rigor, transparencia y responsabilidad. "No estamos aquí para hacer chistes o gracietas, estamos aquí para gestionar el dinero que los ciudadanos nos entregan", ha afirmado, reclamando controles sobre las cuentas y los contratos públicos y explicaciones sobre el destino de los recursos de todos los españoles.

Molina ha contrapuesto el modelo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, basado en la bajada de impuestos, el diálogo social y la simplificación administrativa, con la gestión del Ejecutivo central, defendiendo que Andalucía se ha convertido en un referente de crecimiento y oportunidades. Por ello, ha reivindicado que Córdoba y Andalucía necesitan un Gobierno de España que sea aliado de sus empresas, trabajadores, agricultores y municipios.

Asimismo, ha criticado el clima de confrontación política y ha defendido una campaña basada en las propuestas, la cercanía y el respeto a quienes piensan de manera diferente. "Solo hay dos opciones: o sigue Sánchez o gobierna Feijóo", ha señalado, advirtiendo de que ningún voto puede darse por seguro y de que el cambio exige una mayoría suficiente. "Las urnas están vacías y tenemos por delante días de trabajo para llenarlas de razones, de esperanza y de votos al PP", ha concluido.

Por su parte, Fuentes ha defendido que estas elecciones no deben entenderse como una revancha contra nadie, sino como una oportunidad para reconstruir España y recuperar un Gobierno que se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos. "No se trata de alzar la voz, se trata de levantar España", ha afirmado, apelando a la responsabilidad y a la necesidad de un Ejecutivo que se remangue desde el primer día.

Fuentes ha cuestionado el discurso del Gobierno sobre la buena marcha de la economía, contraponiéndolo a la realidad de las familias, los trabajadores, los autónomos y los sectores productivos. Ha denunciado el incremento del coste de la vida durante los últimos años y ha planteado cómo puede hablarse de una economía que avanza cuando tantos españoles tienen dificultades para llegar a final de mes. Frente a ello, ha defendido un Gobierno capaz de ordenar las cuentas, afrontar la deuda y generar prosperidad.

El candidato al Senado también ha reclamado regeneración institucional y responsabilidades políticas ante los distintos escándalos e investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. En este sentido, ha defendido que España necesita recuperar la ejemplaridad, la transparencia y la confianza en sus instituciones, así como contar con mayorías suficientes en el Congreso y el Senado que permitan garantizar su independencia y fortalecer los mecanismos de control.

Uno de los asuntos centrales de su intervención ha sido la vivienda, que ha calificado como uno de los grandes ejemplos de la falta de resultados del Ejecutivo. Fuentes ha puesto como referencia el proyecto de la antigua prisión provincial de Fátima, en Córdoba, donde se contemplaban viviendas protegidas y apartamentos para jóvenes y mayores, un proyecto que, según ha denunciado, continúa sin materializarse pese a los años transcurridos y a las sucesivas promesas del Gobierno. "No ha hecho ni una vivienda de VPO en Córdoba", ha asegurado, reclamando que los anuncios se traduzcan en actuaciones concretas.

Fuentes también ha vinculado la necesidad de un cambio político con la responsabilidad institucional ante las tragedias que han causado víctimas mortales, reclamando respeto a las familias afectadas, transparencia y explicaciones. A su juicio, España necesita un Gobierno centrado en las personas, que anteponga el interés general a cualquier interés particular y que recupere la capacidad de respuesta ante los problemas del país. "Nuestro deber no es más partido, nuestro deber es más España, más prosperidad y mejorar la vida de los españoles", ha resumido, comprometiéndose a recorrer la provincia y trasladar este mensaje municipio a municipio.

La cabeza de lista al Congreso, Lorena Guerra, ha centrado su intervención en las necesidades de Córdoba, denunciando los años de retrasos, promesas incumplidas y falta de soluciones del Gobierno de Pedro Sánchez para la provincia. Ha reivindicado que los cordobeses necesitan hechos y no anuncios, reclamando respuestas para la N-432, las infraestructuras pendientes, la solución definitiva al problema del agua en el norte de la provincia y las conexiones ferroviarias.

Guerra ha recordado también otros proyectos que siguen pendientes, como las variantes oeste y sur, los aparcamientos, las viviendas previstas en los terrenos de la antigua prisión provincial y el Museo Arqueológico. "Los proyectos públicos tienen que tener presupuesto, un plazo y alguien que responda de su cumplimiento", ha defendido, advirtiendo de que, sin estos tres elementos, los años pasan y las actuaciones nunca llegan.

Desde su experiencia personal y profesional como agricultora, Guerra ha reivindicado el papel del campo como motor económico y social de Córdoba y ha defendido la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones, el acceso al agua, unas infraestructuras adecuadas y oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en los pueblos.

"Cuando se abandona el campo, se abandona una parte de España", ha afirmado, comprometiéndose a llevar al Congreso la voz de agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural. En este sentido, ha reivindicado el trabajo diario de quienes "se levantan cada mañana para sacar adelante sus explotaciones, pese a las dificultades y la incertidumbre de los mercados".