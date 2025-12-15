El PP de Córdoba califica de "repugnantes" los casos con "comportamientos machistas" en el PSOE

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello. - PP

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha calificado este lunes como "repugnantes todos los casos que se han ido conociendo en las últimas semanas de comportamientos machistas en el PSOE", afectando uno de ellos a la provincia, con la dimisión el viernes del alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez.

En una rueda de prensa, la popular ha asegurado que desde su partido están "siempre al lado de las mujeres, y apoyamos a todas aquellas mujeres que han querido dar el paso de denunciar y defenderse". "Sorprende mucho que un partido como el PSOE, que está continuamente enarbolando la bandera del feminismo, en sus filas tenga pautas y comportamientos que van totalmente en contra de la igualdad, la libertad y la dignidad de las mujeres", ha dicho.

"Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano a todas las mujeres que son víctimas de acoso, víctimas de estos comportamientos machistas", ha manifestado Cabello, quien ha añadido que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "tendría que estar defendiendo a las mujeres y no mirando a otro lado, y parece que se está dedicando justo a lo contrario, a hacer más daño que nunca a las mujeres, a blanquear casos y a incluso algo que es todavía más duro como es, no sólo ocultar, sino querer impedir que se denuncie".

En este sentido, ha aseverado que desde el PP siempre van a "estar de la mano de las víctimas, trabajando por la igualdad real, por la libertad de las mujeres y por un feminismo desde el que trabajemos de forma conjunta con la sociedad por un futuro mejor para todos sin el lastre de la violencia machista y el acoso a las mujeres".