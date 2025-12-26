El PP de Córdoba destaca "la inversión histórica" de la Junta en infraestructuras educativas para los alumnos y docentes

Archivo - El parlamentario autonómico del PP por Córdoba José Carlos García. - PP - Archivo

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico del PP de Córdoba José Carlos García ha destacado este viernes que "el gobierno andaluz del PP hace una inversión histórica en infraestructuras educativas en Córdoba y Andalucía, buscando el mejor confort para alumnos y docentes", de ahí que haya valorado "la gran apuesta del ejecutivo de Juanma Moreno por mejorar los centros educativos públicos en la comunidad autónoma".

Según ha expuesto el popular en una nota, el Plan Mejora tu centro cuenta con una inversión global de 39,5 millones de euros para "mejorar y modernizar instalaciones de centros docentes públicos". Una inversión que se suma a la ya transferida en el mes de noviembre para mejora de la climatización de estos centros que ascendió a 54 millones.

"Estas inversiones, que superan los 93,5 millones de euros, las ejecutarán los propios centros educativos, reforzando así su capacidad de autogestión, de tomar decisiones en función de las necesidades y demandas de cada centro y cada comunidad educativa, con el único objetivo de tener las mejores instalaciones educativas públicas", ha comentado García.

En la provincia, el Plan Mejora tu centro supondrá más de 4,3 millones de euros para mejorar y modernizar infraestructuras educativas, y se suman a los 5,2 millones que se han transferido en noviembre para la mejora de la climatización de los centros. "Sólo en este curso escolar 2025-2026 los centros cordobeses han recibido 9,5 millones de euros para mejorar sus instalaciones y sus equipamientos", ha indicado el parlamentario.

"Además de la apuesta por mejorar las instalaciones de los centros públicos --ha continuado García-- el gobierno de Juanma Moreno está haciendo una gran apuesta por la transformación digital de las aulas andaluzas y cordobesas". "La inversión en la provincia destinada a dispositivos digitales y Aulas Digitales Interactivas (ADI) supera los 15,2 millones de euros, además de los 2,6 millones en dispositivos móviles", ha aseverado.

Y todo esto se une a los dos planes de Bioclimatización en marcha en la provincia. El primero contó con una inversión de 27 millones de euros, que permitió actuar sobre 93 centros públicos cordobeses, y el segundo plan, ya anunciado por la Junta, contará con ocho millones más para actuar en 19 centros educativos, ha detallado el popular.

En definitiva, García ha resaltado que "el gobierno de Juanma Moreno apuesta por la educación pública de calidad en Andalucía y en la provincia, con las mejores instalaciones educativas, con el mejor confort para alumnos y docentes, y donde obtengamos los mejores resultados académicos". "Porque invertir en la educación de nuestros niños es invertir en el futuro de nuestra tierra", ha dicho el parlamentario.