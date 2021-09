PP-A cree que se podría acordar el Presupuesto si la oposición ve como "cierta" la "voluntad de agotar la legislatura"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, se ha mostrado este miércoles esperanzado en que, cuando entre los grupos de la oposición "se perciba la voluntad" del Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) "de agotar la legislatura" en Andalucía "como algo cierto, volvamos a tener un ambiente algo más propicio al acuerdo", y eso "nos permita sacar adelante iniciativas", así como aprobar los Presupuestos autonómicos de 2022.

"Hay que salir del bloqueo porque sí", ha señalado el portavoz del Grupo Popular a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa a preguntas de los periodistas sobre el inicio del curso parlamentario, sobre el que ha augurado que será "un periodo complicado".

El representante del PP-A ha defendido que "estamos haciendo un esfuerzo muy importante para conseguir consenso en torno a los Presupuestos" de 2022, que "son vitales para el futuro de Andalucía", pero ha lamentado que "no todo el mundo entiende que lo que nos toca ahora es seguir resolviendo problemas para los ciudadanos y no prepararnos para una batalla electoral que no toca ahora".

En esa línea, el portavoz 'popular' ha aseverado que "queremos agotar la legislatura, aprovechar hasta el último minuto" de la misma, teniendo en cuenta que la pandemia de Covid-19 "nos ha quitado mucho tiempo" que ahora "hay que aprovechar".

Por otro lado, ha señalado que alberga "muchas dudas sobre la voluntad real" del PSOE-A para llegar a un acuerdo con la Junta en torno a los próximos Presupuestos, o sobre "si de verdad hay un cambio" en el partido que ahora lidera Juan Espadas.

Y es que, según ha abundado Nieto, lo que "está pasando ahora", con el Grupo Socialista mostrándose dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno de PP y Cs para sacar adelante los Presupuestos, "lo hemos visto en otras ocasiones, en otros periodos", sin que finalmente se haya alcanzado ese consenso.

"Ojalá me equivoque" en torno a esas dudas sobre el PSOE-A, según ha continuado José Antonio Nieto, quien ha recordado la reunión que el pasado lunes mantuvo el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, con la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en la que, según ha explicado, desde la Junta se entregaron "documentos importantes sobre la situación económica" de la Administración andaluza, o "los primeros datos de la envolvente financiera".

El portavoz del PP-A ha defendido que un acuerdo entre el Gobierno andaluz y el PSOE-A sobre los Presupuestos "sería un ejemplo muy importante para Andalucía y España", pero ha insistido en que no sabe "si de verdad hay voluntad en el Grupo Socialista" de alcanzar ese consenso, al tiempo que ha querido dejar claro que los 'populares' van a "hablar con todos los grupos y a intentar que todo el mundo aporte cosas que puedan ser provechosas para los Presupuestos".